Le milliardaire Bernard Arnault a acheté des actions LVMH pour 215 millions d’euros et voit ses actifs continuer à baisser

Le milliardaire Bernard Arnault, deuxième homme le plus riche du monde, a acheté des actions de son conglomérat de luxe LVMH pour 215 millions d’euros depuis la fin du mois de juillet. Le cours de l’action est en baisse à cause du ralentissement des économies chinoise et américaine, de l’inflation persistante et de la hausse des taux d’intérêt.

« Buy the dip », dit le célèbre dicton boursier : acheter des actions après une baisse de leur cours pour profiter de la hausse qui s’ensuivra. C’est exactement ce qu’a fait Bernard Arnault, le deuxième homme le plus riche du monde. Sa société Financière Agache a réalisé plusieurs investissements dans Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), selon Bloomberg, trois jours après la publication des résultats trimestriels, le 25 juillet. L’homme d’affaires français et sa famille détiennent environ 48% des actions de LVMH et près de 64% des droits de vote.

Le cours de l’action LVMH a chuté de 14 % depuis la fin du mois de juillet. La tendance générale autour du groupe de luxe était plutôt négative dès la publication de ses résultats trimestriels. Les ventes ont baissé de 1% sur le plan organique et la société est en difficulté aux États-Unis. LVMH pouvait encore se targuer de résultats records en début d’année, mais il est devenu clair cet été que la croissance sera plus lente et moins évidente que ce que beaucoup d’actionnaires attendaient.

Au cours des derniers mois, le cours de l’action LVMH s’est moins bien comporté que celui du CAC 40, l’indice des 40 plus grandes entreprises françaises. LVMH maintient une performance positive de 8,8% depuis le début de l’année, grâce à la vigueur du premier semestre.

Numéro deux

Le fabricant de médicaments Novo Nordisk a récemment ravi le flambeau de l’entreprise la plus précieuse d’Europe à LVMH. Pourtant, en avril dernier, LVMH pouvait se targuer d’être la première entreprise du continent à atteindre les 500 milliards de dollars, soit plus de 450 milliards d’euros. Sa capitalisation boursière actuelle s’élève à 372,37 milliards d’euros.

Ce cours négatif de l’action a bien sûr également affecté directement le portefeuille de Bernard Arnault, puisque sa fortune record de 197,8 milliards d’euros à la mi-juillet a été ramenée à 158,7 milliards. Ce n’est donc pas lui, mais le patron de Tesla, Elon Musk, qui (re)devient la personne la plus riche du monde. Son épouse, la femme d’affaires française Françoise Bettencourt Meyers, reste toutefois la femme la plus riche du monde avec une fortune de 81 milliards d’euros.