Le Journal des Marchés : saison des résultats, bonne moisson ?

Olivier Colsoul, expert d’AG Insurance, est l’invité du Journal des Marchés. Il revient sur la saison des résultats, qui réserve de bonnes surprises.

Bonne moisson, pour les résultats du dernier trimestre de 2024 et/ou de l’année entière ? “Commençons par parler des USA, qui sont un peu plus avancés dans la saison avec 85% des entreprises ayant sorti leurs chiffres, lesquels sont bons voire très bons. Le taux de surprises positives de 75% est dans la bonne moyenne historique. De même, l’amplitude de ces surprises positives d’environ 7% est relativement en ligne avec ce que l’on a constaté par le passé. La croissance attendue des bénéfices, et déjà en grande partie réalisée, avoisine les 15% pour un chiffre d’affaires en hausse de 5%. À moins d’un accident de dernière minute, il s’agira du taux de croissance des bénéfices d’une année sur l’autre le plus élevé enregistré par l’indice depuis le quatrième trimestre 2021.”

Quid des secteurs ? Y en a-t-il qui se démarquent particulièrement ? “Les valeurs technologiques sont en bonne forme, mais pour le coup, elles se font voler la vedette par la consommation discrétionnaire, une performance qui est un peu biaisée par des entreprises comme Amazon et Tesla. L’autre secteur est très grande forme, ce sont les financières. La santé n’est pas trop mal non plus, mais un peu en dessous de l’indice et comme lanterne rouge on retrouve l’énergie.”

Pour les Sept Magnifiques, des résultats en demi-teinte ? “Les Sept Magnifiques devraient afficher un taux de croissance du bénéfice net d’environ 22% en glissement annuel, soit donc encore bien au-dessus du S&P 500. L’essentiel n’est pas là. Suite à l’impact provoqué par la société chinoise DeepSeek il y a quelques semaines, nul doute que les investisseurs voudront chercher à savoir si l’augmentation des dépenses d’investissement se traduit par une hausse des revenus et des marges. Pour l’instant, les prévisions des bénéfices ne sont pas remises en question au niveau du groupe des Sept Magnifiques. Néanmoins, le marché est en mode attentiste, surtout que les chiffres de Nvidia doivent encore sortir et c’est prévu pour demain.” Le marché s’attend à une hausse du chiffre d’affaires de plus de 70% et du bénéfice de 60%.

Europe

Et qu’en est-il des résultats en Europe ? “Pour l’Euro Stoxx 600, on n’est qu’à la moitié de la saison des résultats. Et, jusqu’à présent, il y a aussi un bon niveau de surprises positives avec une amplitude de quasi 7% au-dessus des attentes, comme outre-Atlantique. En revanche, la croissance attendue des résultats y est moins élevée et tourne autour de 5%, mais si on enlève le secteur énergétique, alors on arrive à 12%. Au niveau sectoriel, les financières ont le vent en poupe, mais elles sont devancées par la santé et de façon plus étonnante par les entreprises de matériaux et les industrielles.”

Et d’ajouter : “Outre les chiffres, ce qui est important, c’est la guidance de la part des entreprises pour l’avenir. À ce titre, la banque Morgan Stanley a développé un classement du sentiment des entreprises sur base de leur communication officielle lors de la publication de leurs résultats. Il ressort qu’il y a davantage d’entreprises qui ont vu leur score s’améliorer que se détériorer, ce qui a une incidence sur la performance et peut expliquer entre autres pourquoi les actions européennes se sont relativement bien comportées dernièrement.”

Conclusion

Que faut-il en retenir ? “C’est une bonne saison des résultats, sous réserve de ce qui doit encore être publié. Au-delà du trimestre, on constate qu’une croissance bénéficiaire plus large et plus forte que ces deux dernières années est attendue sur le Vieux Continent. Au lieu de quasi 0%, c’est environ 7% en 2025 et potentiellement un peu plus en 2026. Alors, cela reste inférieur à ce que Wall Street devrait afficher, mais il y a en quelque sorte un rattrapage partiel. Et ça, les investisseurs doivent en être conscients.”