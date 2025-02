Le Journal des Marchés : “La Fed devrait augmenter les taux”

Frank Vranken, expert auprès d’Edmond de Rothschild, est l’invité du Journal des Marchés. Il revient sur les chiffres de l’inflation aux États-Unis, et ce qu’ils veulent dire pour la Fed.

Nouvelle hausse de l’inflation aux États-Unis. “Les chiffres sortis ce mercedi montrent que l’inflation en janvier ont grimpé. Les prix ont augmenté de 3% en janvier par rapport à l’année précédente, venant de 2,9%. Et l’inflation ‘noyau dur’ à savoir celui qui exclue alimentation et énergie même avec 3,3%, au lieu de 3,1% attendu.”

Les marchés remettent donc en cause l’idée de tendance désinflationniste. “Les obligations n’ont pas apprécié et ont perdu en prix et ont donc vu leurs rendements augmenter. Ainsi, sur à peine une semaine, les dix ans a pris 20 points de base, ou dit autrement 0.2%. Rien qu’aujourd’hui, ce rendement a pris 10 points de base. Les contrats dans le marché à terme pour les actions ont chuté de plus de 1% immédiatement après la publication de ces chiffres.”

Fed

Et que veulent dire ces chiffres pour la Réserve fédérale ? Ce mardi encore, son gouverneur Jérôme Powell est passé devant le Congrés américain ou entre autres il a proclamé que les prévisions d’inflation semblent bien ancrées.

“Bien ancré n’est pas ce que le marché signale. L’inflation attendue dans cinq ans est passé de 1,9% en septembre à 2,71% aujourd’hui et celui à 10 ans oscille autour de 2,5%. Il en va de même pour le niveau du taux de swap d’inflation à cinq ans, dans cinq ans. C’est ce qui ressort du marché des obligations indexées à l’inflation. Celles-ci permettent de lire les attentes en matière d’inflation.”

Mais l’objectif d’inflation, quant à lui, est de 2%… ” À moins que la Fed n’estime que son travail est terminé avec une inflation de 2,5% par rapport à son taux cible de 2%, la banque centrale devrait en fait augmenter les taux, et non les réduire. Bien entendu, la Fed estime que la tendance désinflationniste continue de faire baisser les niveaux d’inflation absolus.”