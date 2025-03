Le Journal des Marchés : quel impact sur les marchés après la décision de la Fed ?

Christophe De Smedt de BNP Paribas Fortis est l’invité du Journal des Marchés. Il revient sur la décision de la Fed.

Ce mercredi soir, la Fed a laissé ses taux inchangés. “La Fed a tenu un discours plutôt accommodant ; un discours ‘Wait and See’. Comme prévu, le président de la Fed – la Banque Centrale Américaine – a gardé ses taux inchangés : entre 4,25 et 4,50%. Pas de grandes surprises quant aux baisses futures : la Fed prévoit deux baisses de taux cette année ( deux fois 25 points de base). Et ceci malgré une révision à la hausse de l’inflation de 2,1 à 2,7%.”

N’est-ce pas contradictoire ? “Certes. La Fed estime que la hausse de l’inflation américaine est plutôt temporaire/transitoire. Le marché explique cela à travers la politique de Donald Trump et son instauration des hausses des tarifs douaniers, ceci dès le 2 avril prochain. Cet effet temporaire, on l’avait déjà vu lors du premier mandat présidentiel de Trump entre 2016 et 2020. Pour 2027, la Fed se dit confiante et voit l’inflation baisser vers 2%. Ceci va à l’encontre des publications récentes de l’Université de Michigan dans lesquelles les consommateurs américains craignent une hausse des prix de 3,9% sur base annuelle, et ceci pour les 10 années prochaines.”

Ces craintes mènent d’ailleurs à croire que l’économie américaine tomberait en récession. “La Fed ne parle pas de récession mais d’un ralentissement de l’économie. Ceci suite aux incertitudes du marché (guerre commerciale, licenciements massifs dans certains départements fédéraux…). Elle revoit par conséquent ses estimations de la croissance américaine en 2025 à la baisse : de 2,1% à 1,7%.”

Marchés

Et quelle est la réaction des marchés à toutes ces informations ? “Les indices boursiers américains ont bien réagi : la bonne nouvelle est qu’il y a deux baisses des taux en vue (la première probablement au mois de juin). Le Nasdaq a rebondi de 1,4%. La volatilité a baissé (Le VIX se retrouve à 19). Les taux à 10 ans ont également baissé et avoisinent les 4,20%.”

Et à l’avenir ? “On remarque un regain de confiance sur les marchés américains, et ceci après un début d’année difficile. Ce regain de confiance pourrait persister jusqu’à la fin du mois, même si l’on constate que pour les Sept Magnifiques, cela reste un peu plus compliqué. La prochaine réunion de la Fed se tiendra le 7 mai prochain. Le discours pourrait être différent, – moins prudent – car les tarifs rentrent en vigueur à partir du mois d’avril. On aura également une meilleure vue sur l’état de la santé américaine car les résultats du 1er trimestre des sociétés seront publiés dès le mois prochain. Après une croissance à deux chiffres (+13%) sur le 4ème trimestre, la croissance sera probablement plus faible suite aux perspectives plus prudentes des entreprises.”