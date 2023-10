Le fonds d’investissement CVC proche d’une introduction en Bourse ?

CVC Capital Partners, l’un des plus gros fonds d’investissement en Europe, serait proche d’une introduction en Bourse (IPO). Celle-ci pourrait avoir lieu en novembre, à la Bourse d’Amsterdam, indique mardi l’agence de presse financière Bloomberg sur base de sources proches du dossier.

CVC affiche un portefeuille d’actifs d’environ 160 milliards d’euros. Si son IPO se confirme, il pourrait s’agir de la plus importante opération de ce type cette année en Europe et la plus importante toutes sociétés d’investissement confondues sur le Vieux Continent, selon Bloomberg.

Une annonce pourrait être faite dans les prochains jours même si, selon certaines sources, la décision définitive d’IPO n’a pas encore été prise. Lors d’une prise de participation minoritaire à son capital en 2021, CVC avait été valorisée à quelque 15 milliards d’euros.

CVC a annoncé en juin son entrée au capital de la société de ressources humaines belge SD Worx. Le fonds d’investissement a, dans le passé, été un important actionnaire de Bpost.