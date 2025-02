Le duel boursier : argenx vs. UCB

Dans cette rubrique, nous comparons deux entreprises du même secteur ou apparentées sur la base de 15 paramètres financiers. La rédaction distingue la société qui remporte le plus grand nombre de points. Cette semaine, place aux géants du secteur de la santé : argenx et UCB.

Position sur le marché : argenx

Capitalisation boursière : argenx

Evolution du cours sur 1 an : argenx

Rendement 1 an : argenx

Beta : UCB

Rendement du dividende : UCB

Croissance du dividende en 5 ans : UCB

Cours/bénéfice attendu en 2025 : UCB

Ratio PEG : argenx

Prix/chiffre d’affaires : UCB

Prix/valeur comptable : UCB

VE/EBITDA : UCB

Rendement des capitaux propres : argenx

Rendement des capitaux employés : argenx

Ratio d’endettement : argenx

Il s’agit d’un brillant duel d’actions entre les deux plus fortes hausses de l’indice BEL 20 au cours de l’année écoulée. Deux histoires brillantes également, qui ont d’ailleurs un point commun sur le plan clinique. Il s’agit dans les deux cas d’un médicament destiné à traiter la maladie auto-immune (musculaire) de la myasthénie grave généralisée. UCB dispose bien sûr d’une large et solide position sur le marché, mais Argenx est le leader du marché avec Vyvgart.

En termes de capitalisation boursière, les deux entreprises connaissent une très forte évolution et sont les numéros 2 et 3 en termes de capitalisation boursière au sein du BEL 20 (derrière l’encore inatteignable AB InBev), mais argenx dépasse UCB d’environ 1 milliard d’euros (38 milliards d’euros contre 37 milliards).

Les actionnaires des deux sociétés peuvent être très fiers de l’évolution du cours et du rendement (y compris les dividendes) de leurs actions d’argenx et d’UCB. Mais sur cinq ans, c’est argenx qui se distingue, et de loin, avec une hausse de 330 %, contre 135 % pour UCB. Cela peut sembler comme une victoire sur tapis vert pour argenx, mais l’entreprise biotechnologique gantoise ne paie pas et ne paiera pas (dans l’immédiat) de dividende. Et sur base des attentes pour l’exercice 2025, elle est toujours beaucoup plus chère qu’UCB. C’est-à-dire 60 fois contre 26 fois les bénéfices attendus.

Sur la base des chiffres pour, disons, 2027, cela pourrait déjà être complètement différent. C’est pourquoi, sur la base du ratio PEG (‘Price Earning to Growth’ ; hausse du cours par rapport à la croissance des bénéfices) pour les cinq prochaines années, nous désignons argenx comme le vainqueur du duel. Mais encore une fois, en termes de valeur d’entreprise (ev) par rapport au flux de trésorerie d’exploitation (ebitda), UCB se négocie moins cher qu’argenx. Les indicateurs de clôture seront donc déterminants ! Nous constatons ensuite que les trois derniers duels reviennent à argenx en raison de la forte hausse attendue de son rendement des capitaux propres (ROE) et de son rendement des capitaux employés (ROCE) cette année par rapport à UCB. Argenx dispose d’une trésorerie de 3 milliards d’euros, tandis qu’UCB a une dette de 3 milliards d’euros. Ainsi, en termes de ratio d’endettement (dette financière nette par rapport à l’EBITDA), Argenx surpasse également UCB.

Conclusion

Le dernier duel est également décisif cette fois-ci. Après une bataille passionnante, nous donnons une légère préférence à argenx par rapport à UCB avec un score de 8 duels gagnés contre 7. Mais comme nous l’avons écrit au début, les deux entreprises ont apporté de la joie à leurs actionnaires ces dernières années et nous espérons qu’elles pourront poursuivre cette trajectoire dans les années à venir. Toutefois, il est peu probable que les deux titres se distinguent autant cette année qu’ils l’ont fait l’année dernière. C’est la raison pour laquelle nous recommandons de conserver les deux titres.