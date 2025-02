Le début de la correction de Palantir ?

Palantir a perdu près d’un tiers de sa valeur en quelques jours. Est-ce la fin de sa course folle et le début d’une correction plus sévère ?

Avec une hausse de trois fois et demi environ, Palantir était une des grandes gagnantes en 2024 à Wall Street. Et en ce début d’année, sa course folle a continué, gagnant 65% entre le jour de l’An et le 18 février. Même DeepSeek n’a pas ébranlé la société d’analyses de données.

Mais soudain, le vent a tourné. Depuis son niveau record, il y a pile une semaine, le cours a perdu plus de 30%. Ce lundi, il a même glissé de plus de 10%, sa plus grosse chute depuis le mois de mai 2024. La chute continue ce mardi, avec une baisse de 4,31% après une heure de négociations. Que se passe-t-il ?

Le début de la fin ?

Tout a commencé, la semaine dernière, avec une annonce de Palantir sur un plan de ventes d’actions de la part du CEO, Alex Karp. Et, plus ou moins en même temps, il y a eu des annonces du secrétaire américain de la Défense, Pete Hegseth, que le budget de l’armée allait être réduit ; mauvaise nouvelle pour les fournisseurs du Pentagone, comme Palantir.

Cette chute ravive les craintes des investisseurs, que l’entreprise est grandement surévaluée et qu’une correction lui pend au nez, tôt ou tard. Mardi dernier, à son pic, l’entreprise valait en effet 174 fois son bénéfice attendu pour 2025, et 72 fois son chiffre d’affaires. Ce qui est énorme, même avec la (potentielle) croissance de ses chiffres.

Son cours est notamment poussé vers le haut par ses investisseurs/fans, qui suivent l’entreprise de manière souvent décrite comme presque sectaire par les observateurs du marché. Ils sont attirés par la personnalité de Karp et la hausse folle du cours. Cela peut marcher un temps, mais ce n’est pas un moteur de croissance pérenne en bourse.

Ce type de hausse folle attire aussi les spéculateurs et autres shortsellers, qui peuvent précipiter les chutes quand elles commencent. Dans ce climat, très volatil, d’autres chutes pourraient donc être possibles.