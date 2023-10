Le Bel20, un indice devenu inutile?

Performances décevantes, composition hétéroclite, l’indice n’attire plus les investisseurs. Pour les entreprises cotées sur Euronext Bruxelles, le bonheur pourrait même être en dehors du Bel20.

En plus de trois décennies, le Bel20 a traversé d’innombrables périodes de tension et d’euphorie plus ou moins marquées. Aucune n’a toutefois eu un impact aussi important que la crise financière de 2008-2009. A l’époque, l’indice bruxellois était dominé par les trois géants bancaires qu’étaient Fortis, Dexia et KBC. Seul ce dernier a survécu en tant qu’établissement indépendant. Et en moins de deux ans, l’indice a perdu plus de deux tiers de sa valeur. Une débandade dont il ne s’est toujours pas remis.

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le Bel20 a en effet littéralement décroché, surtout comparé à l’AEX et au Dow Jones, pourtant lui-même à la traîne sur les marchés américains en raison de sa moindre exposition aux géants technologiques.

Et la tendance ne s’est pas améliorée ces dernières années comme le constate Michel Ernst, stratégiste actions chez CBC et membre du comité fondateur du Bel20. “Que ce soit sur les cinq ou dix dernières années, le Bel20 sous-performe nettement par rapport à des indices élargis, comme le S&P 500 américain et le Stoxx 600 Europe, ou d’autres indices nationaux européens comme le Dax allemand, le Cac40 français ou l’AEX néerlandais”. La tendance s’est d’ailleurs encore dégradée cette année, “le Bel20 affichant une performance négative alors que la plupart des Bourses internationales sont en hausse, souvent importante”.

Pour les investisseurs belges ayant eu la fibre patriotique, c’est donc “une déception totale” avec peu d’espoir d’en sortir.

Désintérêt, même en Belgique

A l’heure de la gestion indicielle, qui représente plus de 11.000 milliards de dollars dans le monde, le Bel20 doit se cantonner à un rôle de faire-valoir. Seul l’ETF d’Amundi Lyxor Bel 20 copie l’indice bruxellois selon les données du spécialiste des fonds Morningstar. Avec des actifs inférieurs à 45 millions d’euros, le produit est en outre loin de connaître un succès commercial.

Comparativement, le Cac40 français est utilisé comme référence par une palette complète de produits dont le principal, le Lyxor Cac40 ETF, affiche un encours de plus de 3 milliards d’euros. Et le plus important du monde, le SPDR S&P 500 ETF, pèse plus de 400 milliards de dollars. A noter que le podium mondial est complété par deux autres fonds copiant l’indice américain S&P 500.

Ce dernier est également plébiscité par les investisseurs belges selon les données du courtier en ligne Trade Republic, de même que l’indice mondial des pays développés MSCI World.

Pour Michel Ernst, ce désintérêt pour l’indice bruxellois est notamment lié à sa composition. “Le Bel20 tel qu’il a évolué pêche actuellement par manque de diversification, d’une part, et par absence de locomotive, comme les valeurs du luxe à Paris ou les actions technologiques à Amsterdam ou Wall Street, d’autre part”, analyse-t-il.

En outre, “le principal secteur du Bel20, les financières (banques, assureurs et holdings représentant 31% de l’indice, Ndlr), affiche une performance négative cette année, à l’exception de KBC. La santé, deuxième secteur du Bel20 (environ 25%, Ndlr), affiche des performances contrastées: argenx s’est envolée ces dernières années alors que l’action Galapagos a perdu du terrain et qu’UCB navigue entre les deux. Trois autres secteurs classiques (matériaux, consommation de base et immobilier) comptent pour environ un tiers de l’indice. L’important secteur technologique a une pondération de moins de 5% dans le Bel20”, essentiellement représenté par Melexis (semi-conducteurs pour l’industrie automobile) et Barco (solutions d’imagerie).

En résumé, la composition du Bel20 ressemble aujourd’hui à une recette très mal dosée. Avec trois sociétés immobilières et trois entreprises biotechnologiques/biopharmaceutiques, il est même difficile pour les investisseurs de savoir à quel genre de plat ils ont à faire.

Valeurs individuelles

L’indice recèle pourtant “des actions intéressantes à titre individuel”, poursuit le spécialiste de CBC. Les holdings Sofina et D’Ieteren recueillent même 100% de conseils favorables parmi les analystes avec toutefois un nombre limité d’avis (respectivement 4 et 7).

Il y a aussi quelques pépites immobilières. Aedifica et Cofinimmo comptent parmi les principaux acteurs européens de l’immobilier de santé (maisons de repos, cliniques). Et WDP est une référence continentale dans l’immobilier logistique.

Par ailleurs, Solvay, UCB, Barco ou le holding Ackermans & van Haaren figurent sur la liste des valeurs préférées du Benelux des analystes de KBC Securities.

Les actions les plus prometteuses pourraient toutefois se situer dans le BelMid, sorte d’antichambre du Bel20. Ce dernier affiche un repli de 5% sur les cinq dernières années contre une progression de 25% pour le BelMid qui fait mieux que l’indice paneuropéen Stoxx 600 (+16%).

Actuellement, le BelMid est composé de 31 valeurs dont une série d’anciens membres du Bel20 (Colruyt, bpost, VGP, Bekaert, Tessenderlo, etc.) et des candidats à une place dans ce même indice, à commencer par Lotus Bakeries. Le groupe biscuitier ne manque pas d’atouts avec une capitalisation boursière de plus de 6 milliards, ce qui le place devant la moitié des membres du Bel20. Mais la liquidité du titre est jugée insuffisante, privant l’indice d’une des valeurs les plus performantes en Europe (cours multiplié par 11 en 10 ans).

Par ailleurs, certaines entreprises sont coutumières de la promotion/relégation comme Bekaert ou Barco. Une situation qui peut s’expliquer par la cyclicité de l’activité, ce qui a pour effet que ces entreprises intègrent le Bel20 au sommet de leur cycle, juste avant que la situation ne se détériore.

Exemple encore plus marquant, l’action Colruyt a été évincée de l’indice phare d’Euronext Bruxelles en mars dernier après 30 ans de présence ininterrompue. Depuis, le titre a rebondi de plus de 60%.