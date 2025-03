L’Allemagne booste les marchés européens

Les Bourses européennes ont clôturé en nette hausse alors que Friedrich Merz a annoncé que l’Allemagne allait créer un fonds doté de 500 milliards d’euros pour investir dans les infrastructures et la défense.

Actu : Abercrombie – Target (New-York)

Loin de l’euphorie européenne, Abercrombie (-14,2%) dégringole après des prévisions de croissance et de marges annuelles inférieures aux attentes. La chaîne de prêt-à-porter américaine constate que les consommateurs prudents et s’inquiète de l’impact des droits de douane de Donald Trump sur ses résultats. Ce mardi, le distributeur spécialisé Best Buy et le discounter Target avaient déjà dressé le même constat.

Bruxelles : Umicore – smartphoto / WDP – CMB Tech

Sur Euronext Bruxelles, les valeurs industrielles se sont illustrées à l’image d’Umicore (+6,6%). Hors indice, smartphoto (+43,6%) s’est envolé à la suite de l’officialisation d‘une OPA au prix de 28,50 euros par action.

WDP (-4,0%) et les immobilière sont par contre souffert des tensions sur les taux après que l’Allemagne a décidé d’abandonner le frein à l’endettement. CMB Tech (-4,1%) a chuté après l’annonce d’un investissement de 1,2 milliard de dollars dans la compagnie maritime Golden Ocean.