L’imbrication de la macroéconomie et de la géopolitique prendra une tournure très différente dans les années à venir. Le passé récent n’est plus un guide pour les investisseurs. Ils doivent adapter leurs portefeuilles en conséquence. « Ni les marchés ni la Fed ne savent ce qui se passera dans six mois », avertit Salman Ahmed, du gestionnaire d’actifs Fidelity International.

Il y a des périodes où la politique et la géopolitique marquent très fortement l’économie et les marchés financiers, et d’autres où elles n’ont pratiquement aucune importance. C’est ce qui s’est passé au cours des 40 dernières années. Actuellement, nous nous trouvons à un point de basculement vers une période où tout redevient politique. En témoignent les premières semaines du président américain Donald Trump.

Les macro-stratèges des gestionnaires d’actifs doivent donc être davantage des stratèges (géo)politiques qu’auparavant. C’est ainsi que Salman Ahmed voit la situation actuelle. En tant que responsable mondial de la stratégie macro chez le gestionnaire d’actifs Fidelity International, il a 925 milliards de dollars à son actif. Pour bien gérer cette somme, il doit de plus en plus voir les choses à travers le prisme géopolitique.

Stagflation en vue

Salman Ahmed constate des évolutions frappantes en matière de macroéconomie et de géopolitique, qui concernent tous les investisseurs. À commencer par les États-Unis. « En 2023 et 2024, le plus grand risque était une récession. Il s’est transformé en un risque de stagflation, où la croissance économique et l’inflation augmentent toutes deux, mais où la seconde est structurellement plus élevée que la première. »

Il voit plusieurs raisons à ce scénario. Trump promet d’exercer une forte pression sur les droits de douane à l’importation et les restrictions migratoires. Ces dernières semaines, il a lancé une première salve de droits de douane sur le Mexique et le Canada, ainsi qu’une taxe de 25 % sur l’ensemble de l’acier et de l’aluminium étrangers. Il est passionnant d’attendre de voir ce qui sortira encore de son carquois tarifaire. « Les restrictions à l’importation et à la migration auront un impact sur l’inflation. Si l’on ajoute à cela un solide stimulus fiscal provenant des dépenses publiques, on sait que la croissance et l’inflation vont se redresser », déclare Salman Ahmed.

Une inflation plus élevée signifie une banque centrale moins indulgente. “Les marchés s’attendent désormais à ce que la Réserve fédérale abaisse son taux directeur une fois de plus cette année. Il n’y a pas si longtemps, cette attente s’élevait à quatre fois. Il n’est même pas exclu qu’elle relève à nouveau les taux d’intérêt. Les taux d’intérêt à long terme sont actuellement le problème aux États-Unis. Il n’est pas exclu qu’ils atteignent 5,5 %, même si ce n’est pas notre scénario de base.”

Chez le gestionnaire d’actifs français Carmignac, ce n’est pas non plus le scénario de base, mais un élément dont il faudrait néanmoins se méfier. « Si les taux d’intérêt américains devaient remonter, la consommation intérieure en pâtirait. Celle-ci est fortement liée à la richesse que les Américains possèdent dans l’immobilier et le marché boursier – ils ont très peu d’épargne – et ces deux éléments seront touchés si les taux d’intérêt augmentent trop fortement », explique Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac. « Dans ce scénario, les obligations indexées sur l’inflation constituent un outil intéressant de protection contre une inflation plus élevée et des taux d’intérêt réels déjà élevés. La Fed donne actuellement l’impression de tolérer une inflation légèrement plus élevée pour maintenir la croissance ».

Revoir son portefeuille

Les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques sont plus nombreuses et plus importantes en ce moment, estime Salman Ahmed, ce qui signifie plus de volatilité. « Ni les marchés ni la Fed ne savent ce qui se passera dans six mois. Ils peuvent donc changer d’avis rapidement, ce qui peut faire basculer la corrélation entre les actions et les obligations de positive à négative, ou vice versa », explique-t-il.

En période de calme, lorsque l’inflation est maîtrisée, la corrélation entre les actions et les obligations est négative. Quand l’une monte, l’autre baisse et vice versa. Lorsque l’inflation et les taux d’intérêt augmentent, comme en 2022, les actions et les obligations évoluent dans la même direction.

À l’heure actuelle, la corrélation entre les actions et les obligations est sur la corde raide, de sorte que les investisseurs disposant de portefeuilles mixtes devraient être en mesure d’en ajuster la composition en cas de besoin. Les investisseurs ayant des portefeuilles mixtes devraient donc être en mesure d’en modifier la composition en cas de coup dur : « Considérez les actifs alternatifs qui ne sont pas liés aux actions et aux obligations. En ce qui concerne les obligations, vous devrez être plus sensible à la courbe de rendement entre les titres à court et à long terme. Et si les choses se gâtent complètement et que la Fed relève à nouveau son taux directeur, mieux vaut miser sur le dollar, car il s’appréciera alors de manière significative », explique le stratège de Fidelity.

« Dans le contexte actuel, nous préférons acheter du papier gouvernemental américain avec des maturités de deux à cinq ans plutôt que des obligations gouvernementales européennes », ajoute Kevin Thozet. “Les taux directeurs européens risquent de passer sous le seuil de l’inflation au cours de l’année. Tout ce qui est lié aux taux d’intérêt européens à court terme, comme les comptes à terme, les fonds monétaires et les produits de la branche 21, n’est donc pas très intéressant. Vous risquez de perdre du pouvoir d’achat.”

La Chine sous-estimée

Une diversification géographique s’impose également, car ce qui précède concerne principalement les États-Unis. L’Europe offre un peu de réconfort. « Le marché suppose que la Banque centrale européenne (BCE) réduira encore son taux directeur de 1 %. Nous pensons même à 1,5 %. Elle devra compenser la menace des droits de douane américains par un euro plus faible », explique Salman Ahmed.

Une baisse aussi marquée des taux d’intérêt ne plaide pas en faveur de la robustesse de l’économie européenne, mais elle offre des opportunités sur les marchés financiers. Dans l’immobilier européen, par exemple. « Celui-ci a subi une correction très rapide et forte après les hausses de taux d’intérêt de 2022. Il peut maintenant faire le chemin inverse. De plus, les obligations européennes ont généralement une durée plus courte que les obligations américaines », explique Salman Ahmed. Cette durée plus courte signifie que les décisions de la BCE en matière de taux d’intérêt se répercutent plus rapidement sur le reste des marchés obligataires.

La Chine est un autre thème sur lequel le point de vue de Salman Ahmed sur la macroéconomie et la géopolitique diffère du consensus du marché. « La Chine est dans une meilleure position que l’Europe, car le gouvernement est prêt à ouvrir les cordons de sa bourse », explique-t-il. « Ces dernières années, d’énormes quantités d’argent étranger ont quitté la Chine, ne laissant que la demande intérieure pour maintenir l’économie en bonne santé. Le gouvernement chinois veut stimuler cette demande. Il l’a indiqué à la fin de l’année dernière, mais il n’a pas encore donné de détails à ce sujet, principalement parce qu’il attendait des précisions sur les droits de douane américains et sur l’impact qu’ils auraient sur l’économie chinoise.

Si la demande intérieure est stimulée, cela se ressentira également sur le marché boursier chinois. « Les actions chinoises sont actuellement cotées à des niveaux de valorisation très bas », affirment les deux stratèges.

L’Europe aussi sous-estimée

Pour Kevin Thozet, l’écart de valorisation entre l’Union européenne et les États-Unis offre des opportunités. « Sur les marchés d’actions, cet écart est flagrant. Le ratio cours-bénéfice moyen aux États-Unis est de 22, celui de l’Europe de 13. C’est une différence énorme.”

Il s’agit là du niveau général du marché boursier, mais même corrigé par secteur, l’écart reste énorme. « Prenons le secteur de l’aviation. Vous avez deux constructeurs d’avions, Airbus en Europe et Boeing aux États-Unis, et deux fabricants de moteurs d’avions, le français Safran et l’américain General Electric. Ces entreprises sont très similaires, fabriquent les mêmes produits et ont les mêmes marges bénéficiaires. Pourtant, les acteurs européens affichent des valorisations inférieures de 30 % », cite-t-il en exemple. « On observe la même chose dans le secteur du gaz avec Linde, qui est très actif aux États-Unis, et Air Liquide, avec Eli Lilly et Novo Nordisk dans le secteur pharmaceutique ou dans le secteur manufacturier avec Schneider Electric et Eaton. Il y a là des opportunités pour les investisseurs ».

Des opportunités similaires se profilent également pour les obligations d’entreprises européennes. Certes, il ne s’agit pas des obligations de la plus haute qualité, ou investment grade dans le jargon, mais de celles qui se situent à la limite du haut rendement ou des obligations d’entreprises de qualité légèrement inférieure. « Avec celles-ci, nous pouvons construire des portefeuilles avec un rendement de 5,5 à 6 %. C’est déjà proche du rendement des actions à long terme, mais c’est beaucoup moins volatil », explique le stratège de Carmignac.

L’intelligence artificielle

Sur le plan sectoriel, la bourse est actuellement tournée vers la technologie, et plus particulièrement vers l’intelligence artificielle (IA). « La bourse américaine a progressé grâce à une poignée de valeurs. La concentration actuelle du marché boursier est historiquement anormale, tout comme les rendements du marché boursier au cours de la dernière décennie. Nous ne devrions pas être choqués si cette tendance s’inverse au cours des prochaines années », explique Salman Ahmed. « Les valorisations de ces actions sont très élevées. La question est de savoir combien de temps les entreprises continueront à produire et à vendre des puces avant que cette valorisation ne soit impactée.”

Ces vulnérabilités sont apparues clairement il y a quelques semaines avec le tollé provoqué par l’alternative chinoise en matière d’IA, DeepSeek. Cela a ébranlé la suprématie des géants américains de la technologie et de l’IA pour la première fois depuis longtemps. Selon Kevin Thozet, la Chine est une piste intéressante pour capitaliser sur l’IA. « Un acteur comme Alibaba dispose de l’infrastructure de cloud, de la puissance de calcul et des modèles et applications d’IA propriétaires sur lesquels il peut faire tourner tout cela, ce qui lui permettra d’accroître considérablement ses résultats. » Et avec toutes les mauvaises nouvelles concernant la Chine, les acteurs chinois de la tech ont une valorisation beaucoup moins élevée que les acteurs américains.

L’IA présente également un aspect géopolitique que les investisseurs ne peuvent ignorer. « La nationalisation ou la réglementation de l’IA n’est pas à exclure, selon le pays ou la région. Tout est politique sur ce front également », explique Ahmed.

Avec toute l’attention que l’IA absorbe, d’autres sources potentielles de croissance sont sous-exposées, comme les soins de santé. « Si nous devons voir de l’innovation quelque part au cours des prochaines années, c’est là qu’elle se produira, compte tenu des tendances démographiques. C’est un thème structurel pour l’avenir », prédit Salman Ahmed. “On peut voir les premiers germes d’une vague d’innovation dans les nouveaux médicaments pour la perte de poids.”

Enfin, la combinaison d’un lien fragile entre les actions et les obligations et de fluctuations géopolitiques et macroéconomiques plus nombreuses a une conséquence globale importante pour les investisseurs. « Les rendements attendus pour les années à venir sont plus faibles », conclut Salman Ahmed.