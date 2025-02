Lotus Bakeries se montre à nouveau à la hauteur d’attentes ambitieuses. Cette dernière n’est pas près de s’arrêter, la mise en service d’un site de production en Thaïlande étant censée l’amener vers de plus hauts sommets.

Les résultats annuels de l’entreprise sont une fois encore à la hauteur d’attentes ambitieuses. Les dépasser n’a cependant pas été possible. Le CEO Jan Boone avait prévenu : “Nous ne pouvons pas croître plus vite car nous n’avons pas la capacité de production nécessaire”. L’action perd environ 5%, ce jeudi.

Il n’en reste pas moins que la croissance continue, chez Lotus Bakeries, comme en témoigne le chiffre d’affaires (CA) du groupe de 1,231 milliard d’euros, dans le droit fil du consensus. Cela signifie qu’un nouveau jalon approche : le CA pourrait dépasser les 600 millions d’euros au premier semestre. Le premier franchissement de la barre des 500 millions ne remonte qu’au premier semestre de 2023 (501,1 millions d’euros). L’augmentation est donc rapide.

Chiffres

En base annuelle, le CA a crû de 15,9 % (1,06 milliard d’euros en 2023). C’est moins que la montée en flèche de 19,6 % du premier semestre, mais ce ralentissement avait été intégré. Le défi de la capacité de production sera moins lourd lorsque le nouveau site de production en Thaïlande sera opérationnel. Il faudra toutefois attendre un peu (mise en service prévue au deuxième trimestre de 2026).

En attendant, la conquête mondiale de Lotus Biscoff, fameux biscuit au spéculoos, se poursuit, avec une croissance du volume de 21 % en 2024 et une capacité de production maximale. Plus que jamais, l’ambition de faire de Biscoff un des trois biscuits au monde les plus plébiscités, à long terme, peut être exprimée avec confiance. Biscoff est aujourd’hui la marque à la plus forte croissance parmi celles du top 10, ce qui lui permet d’entrer pour la première fois dans le top 5.

Le deuxième moteur de croissance est le déploiement, dans un nombre croissant de pays, de snacks sains. Là encore, nous observons un rythme de croissance impressionnant de 17 % l’an en moyenne depuis la création du pôle il y a neuf ans, et c’est aussi le taux de croissance de 2024. Le troisième pilier de Lotus Bakeries, ce sont les spécialités locales comme les gaufres de Liège et les madeleines. Si la croissance y est beaucoup moins évidente, elle a tout de même été de 5 % en 2024.

Lotus Bakeries a investi un montant record de 200 millions d’euros ces deux dernières années. La dette financière nette reste néanmoins faible à 110 millions d’euros, soit à peine 0,5 fois le cash-flow d’exploitation récurrent (Rebitda). Cela permet à l’entreprise de relever son dividende plus fortement que la croissance du CA et du bénéfice, de 58 à 76 euros par action (+31 %). La croissance du CA est assez forte mais la hausse continue de l’Ebitda sous-jacent l’est tout autant. Durant l’exercice précédent, ce dernier a crû de 17,2 %, à 243,1 millions d’euros, soit une marge d’Ebitda de 19,7 %. Le bénéfice net a grimpé de 19 %, à 156,3 millions d’euros, soit un bénéfice par action de 187,8 euros, en ligne avec le consensus.

Conclusion

Lotus Bakeries confirme une fois de plus son statut de valeur de croissance exceptionnelle sur la place de Bruxelles. Ce caractère unique à l’échelle mondiale montre qu’il est possible d’obtenir une valorisation exceptionnellement élevée selon les normes belges, à 54 fois le bénéfice de 2024 et 48 fois les prévisions de 2025. La dernière fois, nous avions abaissé le conseil, la valorisation étant devenue trop extrême lorsque les cours dépassaient les 12.000 euros, l’été dernier. Après la chute du cours de 20 %, nous revenons à un conseil neutre, mais uniquement pour l’investisseur à long terme.

Conseil : conserver/attendre

Risque : faible

Rating : 2A

Cours : 10.240 euros

Ticker : LOTB BB

Code ISIN : BE0003604155

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 8,31 milliards EUR

C/B 2024 : 54

C/B attendu 2025 : 48

Perf. cours sur 12 mois : +15 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -6 %

Rendement du dividende : 0,6 %