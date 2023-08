La « bulle » de l’IA montre ses premières fissures : le boom est-il terminé ?

Des premiers signes de ralentissement apparaissent dans le boom de l’intelligence artificielle en bourse. Les investisseurs commencent à se rendre compte que l’IA ne rapportera quelque chose qu’à long terme – alors que les entreprises qui profitent de la hype ont peut-être des faiblesses à l’heure actuelle.

L’intelligence artificielle est le plus gros moteur de la bourse ces derniers mois, portant les indices vers le haut malgré le contexte économique de ralentissement. Mais des premières fissures commencent désormais à apparaître.

Résultats trimestriels : coup de froid sur le marché

Ainsi, Microsoft, qui profite de la hype autour de l’IA grâce à son investissement dans OpenAI (le créateur de ChatGPT), a expliqué fin juillet, qu’il faudrait s’attendre à un retour sur investissement « graduel » de la part de l’IA. En d’autres mots, pour l’instant, l’IA c’est plus de coûts que de bénéfices, et elle ne sera pas dans le vert de sitôt. Malgré une hausse du bénéfice de 20%, l’action a perdu près de 4% après la publication et encore 2,5% le jour d’après, et ne s’est pas relevée depuis.

Même scénario chez le fabricant de puces AMD, il y a une semaine. Il s’attend à ce que le marché pour les puces spéciales pour l’IA atteigne 150 milliards de dollars en 2027. Soit pas dans l’immédiat. L’action a donc perdu 7% après la publication des résultats, qui sont en plus fortement en deçà de leur niveau de l’année dernière (le marché des puces connaît un fort ralentissement cette année, après deux années folles, pour cause de pandémie).

Deux événements, qui montrent que les attentes des investisseurs par rapport à l’IA, étaient peut-être trop hautes, selon le média spécialisé Yahoo Finance. Ils se rendent compte que l’IA n’est pas l’explosion rapide des revenus à laquelle ils s’attendaient, mais que c’est plutôt une perspective à long terme. Et dans l’immédiat, il y a peut-être des faiblesses du côté des entreprises concernées.

Ainsi, le Nasdaq, où de nombreuses entreprises de la tech sont cotées, lâche aussi du lest. Ces trois dernières semaines, sur la période de publication des résultats, il a perdu plus de 2%. Microsoft et AMD ne sont d’ailleurs pas les seuls à voir leur cours impacté. D’autres entreprises, qui avaient fait de grandes annonces concernant l’IA, trébuchent aussi.

Ces baisses ne sont pas énormes bien entendu. Mais néanmoins, c’est le signe d’un ralentissement après des mois de plein boom. Sur l’année, Microsoft a gagné près de 40%, AMD plus de 80% et le Nasdaq Composite près de 35%.

Nvidia, le signe de plus ?

Il faudra attendre le 23 août pour un autre stress-test pour le boom de l’IA. C’est à ce moment-là que Nvidia va publier ses résultats. La société fabrique la puce la plus performante du secteur. De nombreux systèmes, comme ChatGPT, les utilisent. Si là aussi, l’IA sera traitée comme une prévision à long terme, le ralentissement du boom pourrait se confirmer davantage. La valeur de Nvidia a en plus triplé (+217%) depuis le début de l’année : la (re)chute pourrait donc faire mal, le cas échéant.

Mais ce n’est pas l’avis que partage Bank of America. Selon l’analyste Vivek Arya, le fabricant va moins faire d’annonces grandiloquentes cette fois, mais soulignera surtout qu’il est capable « d’exécuter » et d’augmenter sa production pour suivre la demande pour les puces spéciales de l’IA. Reste à voir si les chiffres (qui devraient être excellents, selon l’analyste) et les déclarations peuvent rassurer les investisseurs, après ces premiers doutes, ou si le boom cale vraiment.