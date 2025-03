La BCE en soutien

Les Bourses européennes ont globalement clôturé en hausse après la décision de la Banque centrale européenne de baisser ses taux de 25 points. Ce dont n’a pas profité le FTSE 100 britannique, freine par le recul des valeurs financières.

Actu

Dans l’actualité des entreprises, Lufthansa (+12,2%) et Air France KLM (+33,0%) se sont envolés ce jeudi. Les deux compagnies ont publié des chiffres 2024 mitigés en raison de la hausse des coûts de carburant et des salaires. Mais les prévisions pour cette année ont largement rassuré. Lufthansa table sur un rebond de ses bénéfices grâce à une solide demande et à un programme d’économie de coûts. Air France KLM se montre aussi plus confiant, prévoyant d’augmenter ses capacités de 4% à 5% tout en améliorant ses marges.

Bruxelles : Umicore – Bekaert / Sofina – Immobel

Sur Euronext Bruxelles, Umicore (+6,1%) a poursuivi son redressement, toujours soutenu par les mesures de relance de l’industrie européenne. Hors idnice, Bekaert (+9,4%) est dans le même cas.

Du côté des baisses, la holding Sofina (-4,0%) a marqué le pas après son récent redressement soutenu par le rebond des valeurs technologiques chinoises. Immobel (-3,7%) a été sanctionné après la publication de ses résultats annuels.