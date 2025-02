KPN prévoit de relever le dividende pendant plusieurs années encore

L’extension du réseau de fibre optique avance bien. KPN entend ainsi réduire ses dépenses d’investissement à l’horizon 2027, accroître son cash-flow disponible et gâter plus encore ses actionnaires.

La hausse du chiffre d’affaires (CA) de 3,4 % (3,1 % en termes organiques) et du cash-flow opérationnel (Ebitda), de 2,51 milliards d’euros, sont conformes aux prévisions. KPN a investi 50 millions d’euros en plus que le 1,25 milliard prévu, et le cash-flow disponible a dépassé de 10 millions les 890 millions attendus. L’extension du réseau de fibre optique avance bien. L’an dernier, KPN et Glaspoort – une joint-venture (JV) entre KPN et APG – ont fourni 574.000 nouvelles connexions, portant le total à 4,68 millions – 5,29 millions Glaspoort compris.

KPN prévoit pour 2025 une hausse du CA de 3 % et un Ebitda de 2,58 milliards d’euros. Elle vise un dividende par action de 0,182 euro (+7 %) et entend racheter pour 250 millions d’euros d’actions (+50 millions). Les actionnaires recevront 950 millions d’euros, ou 40 millions de plus que le cash-flow disponible attendu (seuls 860 des 900 millions de cash-flow disponible générés en 2024 avaient été versés). Les prévisions pour 2025 n’incluent pas la JV de KPN avec ABP.

KPN espère que 80 % des ménages néerlandais seront connectés à la fibre fin 2026. La direction entend réduire les dépenses d’investissement d’au moins 250 millions d’euros entre 2025 et 2027, pour accroître le cash-flow disponible et gâter les actionnaires. KPN a déjà intégré une hausse annuelle moyenne du dividende de 7 % et un rachat d’actions d’un milliard d’euros pour 2024-2027 ; ces chiffres sont susceptibles d’augmenter. L’an prochain, KPN décidera comment les actionnaires profiteront de l’éventuelle croissance du cash-flow disponible.

Conclusion

Avec un ratio cours/bénéfice de 15 et un rapport valeur de l’actif économique (EV)/Ebitda de plus de 8, la valorisation est raisonnable. Le dividende est un atout majeur. Vu la hausse attendue sur ce front, et le rendement du dividende, KPN mérite d’être conservée.

Conseil : conserver/attendre

Risque : faible

Rating : 2A

Cours : 3,53 euros

Ticker : KPN NA

Code ISIN : NL0000009082

Marché : Amsterdam

Capit. boursière : 13,82 milliards EUR

C/B 2024 : 16

C/B attendu 2025 : 15

Perf. cours sur 12 mois : +12 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -1 %

Rendement du dividende : 5,1 %