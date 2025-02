Investir : comment trouver des actions bon marché avec Trends Bourse Live

Comment trouver des actions bon marché? Trends Bourse Live, la plateforme boursière de Trends-Tendances, propose de nombreux outils pour analyser le marché et apprendre à investir. Voici comment les utiliser pour trouver des actions bon marché.

Quand on cherche une action dans laquelle investir, on se pose normalement un certain nombre de questions qui vont concerner des éléments chiffrés comme le prix, le dividende ou les dernières évolutions du cours. Pour répondre à ces questions, la nouvelle plateforme boursière de Trends-Tendances, Trends Bourse Live, offre des outils d’analyse. Passons-les en revue.

Sur la page Analyse technique, accessible via la rubrique Outils dans le menu du haut, il y a déjà un premier aperçu d’éléments d’analyse. Ils regroupent les entreprises concernées par tel ou tel élément, cotées à Bruxelles, Paris et Amsterdam, à la date d’aujourd’hui.

Mais c’est sur la page Explorer, dans la rubrique Outils toujours, qu’il faut se rendre pour plus de détails, en appuyant sur Ajouter des données, à gauche. Dans la fenêtre qui apparaît, on peut alors sélectionner une ou plusieurs bourses, puis appuyer sur Données, en haut.

Bon marché

Dans cette fenêtre, il y a trois catégories de données. D’abord, une catégorie générale, puis la catégorie Technique et de Données fondamentales, qu’il faut dérouler. Sélectionnons le premier critère, Rendement et Année, pour commencer.

Rendement

Il apparaît alors une liste avec les entreprises dont le cours a le plus augmenté en un an, jusqu’à celles dont il a le plus baissé en un an. Avec le petit graphique sur la gauche, il est possible de concentrer les données sur une plage précise : en tirant la bulle de gauche à 100% par exemple, on pourrait filtrer les actions dont le cours a plus que doublé.

Mais pour trouver une action bon marché, il faut tirer le curseur de droite vers la gauche et les chiffres rouges : on voit alors les actions dont le cours a baissé, en un an. C’est que de nombreux investisseurs vont attendre qu’un cours baisse pour acheter une action, à bas prix, et profiter de sa hausse. Ce qui peut être risqué, car il peut y avoir de bonnes raisons pour cette baisse (mauvaise performance, par exemple) et qu’il est (très) difficile de l’acheter au bon moment.

Prix

Dans cette première catégorie, il y a aussi le critère Dernier prix. C’est le prix de l’action, à l’unité. Ce critère ne dit pas grand-chose sur l’entreprise même ; une action qui vaut 50 euros n’est pas moins qualitative qu’une autre qui en vaut 3.000. Il arrive par exemple souvent que des entreprises fassent des stock splits : elles divisent une action en X nouvelles actions. Elles deviennent alors moins chères à l’unité, mais la valeur boursière totale reste inchangée.

Mais cela peut être un critère pour un investisseur qui se constitue un portefeuille en fonction d’un budget ; certaines actions coûtent par exemple plus cher qu’une maison. On peut alors ajuster les curseurs pour enlever les actions qui sont hors budget. On peut aussi mettre un curseur sur zéro et l’autre sur cinq euros/dollars : voilà le domaine des penny stocks.

Valorisation

Le prochain critère, et peut-être le plus important, est celui de la valorisation. Combien vaut une entreprise, par rapport à ce qu’elle produit, par exemple ? Pour cela, il y a le ratio cours/bénéfice. Dans la fenêtre des paramètres, il faut descendre jusqu’à Données fondamentales, et appuyer sur Ratio C/B. Là aussi, il faut resserrer les curseurs pour éliminer les valeurs extrêmes.

Alors, la question sera qu’est-ce qu’un bon ratio C/B ? Cela dépend de plusieurs facteurs. Il est toujours important de comparer avec celui du marché, et celui du secteur d’activités. En Europe par exemple, le ratio moyen de l’Euro Stoxx 50 et l’Euro Stoxx 600 est autour de 15. Aux États-Unis, pour le S&P 500, il dépasse les 20.

Donc si ce ratio est bas, l’entreprise comptera comme bon marché. Mais attention, car il peut aussi y avoir de bonnes raisons pour que ce ratio soit bas. Dans tous les cas, il faut bien se renseigner sur l’entreprise et le contexte (géo)politique et macro-économique, qui peut d’ailleurs rapidement changer de nos jours, dans les temps incertains dans lesquels nous vivons. Investir comporte toujours des risques.

Lire aussi | La croissance comme excuse pour des valorisations élevées ? Attention aux pièges

Dividende

Autre élément intéressant quand on investit, ce sont les dividendes. Il faut aussi les cocher dans la partie des Données fondamentales. Plus ce ratio est élevé, plus l’entreprise verse des dividendes.

Combiner

Ces cases ne sont pas mutuellement exclusives. Au contraire, on peut ajouter jusqu’à cinq paramètres de données, pour créer une sélection très précise, en fonction de ce qu’e l’on cherche. Comme dans notre cas ici par exemple : des actions bon marché qui versent des dividendes élevés.

En appuyant sur Nuage de points, au-dessus de la liste, on peut alors générer un graphique, en 3D s’il y a plus que deux paramètres, qui reprend les entreprises correspondant aux critères.