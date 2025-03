Investir : comment exploiter le potentiel de Cameco avec des options

Voici comment utiliser les options pour parier sur la hausse du cours de Cameco – en investissant moins d’argent que d’acheter l’action.

L’action Cameco a beaucoup fluctué l’an dernier, grimpant de 40 dollars début 2024 à 55 dollars, pour replonger à 35 dollars en début d’été et remonter à 62 dollars en décembre. L’action a perdu près du quart de sa valeur en Bourse depuis trois mois, suivant l’évolution de l’uranium.

Le prix de la livre d’U3O8 est en effet tombé à peine à 65 dollars, son niveau le plus bas depuis octobre 2023. DeepSeek, la variante chinoise de ChatGPT, Gemini et CoPilot, a causé un grand émoi début 2025, lorsqu’il est apparu que faire fonctionner un robot de conversation doté d’une intelligence artificielle nécessiterait bien moins de puissance de calcul, et donc d’uranium. Les perspectives à long terme de Cameco restent toutefois excellentes.

Pour ceux qui souhaitent profiter de la hausse potentielle de l’action sans la détenir, nous proposons une action synthétique. Cette stratégie consiste à vendre une option de vente et à acheter une option d’achat au même prix d’exercice, pour répliquer la possession du titre. En voici un exemple :

Action synthétique :

Vente du put

Cameco septembre 2025

au prix d’ex. de 48 USD

à 7 USD

Achat du call

Cameco septembre 2025

au prix d’ex. de 48 USD

à 4,6 USD

Cette stratégie ne nécessite pas de liquidités, mais apporte un crédit net de 7 – 4,6 = 2,4 dollars. Comme dans toute vente de put, une marge est toutefois nécessaire. Le bénéfice potentiel est théoriquement illimité, tout comme pour les investisseurs possédant l’action. Si le cours de l’action Cameco augmente pour atteindre, par exemple, 50 dollars, l’action synthétique suit la hausse. Le put perd sa valeur et la prime de 7 dollars est acquise. Le call vaut 2 dollars mais a coûté 4,6 dollars. La perte de 2,6 dollars est compensée car au total, l’on gagne 7 – 2,6 = 4,4 dollars.

Si, en revanche, l’action Cameco chute, les pertes peuvent être considérables. Bien sûr, les détenteurs du titre sont aussi exposés à un risque baissier, mais les pertes de l’action synthétique peuvent être plus importantes encore, car le vendeur du put doit acheter le titre au prix d’exercice (48 dollars dans ce cas), même si le prix du marché tombe bien en dessous. C’est bien sûr le risque inhérent à la vente d’un put, et les souscripteurs doivent en être conscients.