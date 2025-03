Immobel annule son dividende, mais…

2024 a été une année de dépréciations pour Immobel, qui annule son dividende. Mais que vaut l’action, sur le long terme ?

Les chiffres annuels 2024 confirment la situation difficile du marché immobilier. Cela se traduit, entre autres, par des dépréciations de 99 millions d’euros qui ont été enregistrées.

Suivez les cours sur notre plateforme Trends Bourse Live, inscrivez-vous à notre concours d’investissement Trends Invest Challenge pour apprendre à investir en bourse et abonnez-vous à notre newsletter Bourse

Un élément important à cet égard est le non-exercice de l’option d’achat sur les Tours Proximus, l’un des projets les plus prestigieux du centre de Bruxelles. Malgré d’intenses négociations, rien ou pas assez n’a pu être fait concernant le prix d’achat précédemment convenu de 143 millions d’euros, de sorte qu’Immobel a estimé que l’impact financier était trop important pour exercer l’option. Le revers de la médaille est une dépréciation de 48 millions d’euros. Le reste reflète le marché immobilier toujours en difficulté au Luxembourg, en Allemagne et en France.

Dans cette situation, la première chose à regarder est la position de liquidité. Celle-ci s’élevait à 182 millions d’euros fin décembre, contre 212 millions d’euros fin 2023. Mais cela reste acceptable. En outre, l’ampleur des réductions de valeur doit être rapportée à un total d’actifs de 1,6 milliard d’euros. Mais il est clair qu’au moins pour un temps, la direction ne se concentre plus sur la croissance, mais sur la gestion des risques et des liquidités et sur l’excellence opérationnelle, car le bilan doit continuer à être aussi sain que possible.

Résultats

Les résultats annuels de 2024 affichent une perte nette de 93,7 millions d’euros (-9,4 euros par action) contre une perte de 38,4 millions d’euros pour 2023. Mais cela est entièrement dû aux réductions de valeur comptabilisées.

Si l’on ne considère que le résultat sous-jacent ajusté, nous nous situons toujours au-dessus de la ligne de zéro, avec 6 millions d’euros de bénéfice net. La direction a travaillé d’arrache-pied pour mieux maîtriser les coûts. Les frais généraux, par exemple, ont été réduits à 30 millions d’euros et à la couverture de la dette, y compris 430 millions d’euros de nouveaux financements de projets et de nouvelles facilités de financement en 2024.

Dans ce contexte, il est compréhensible que les actionnaires aient réagi avec déception à l’annulation du dividende (pour 2023, l’entreprise avait encore versé 1,20 euro brut par action, sous forme de dividende optionnel, c’est-à-dire en actions ou en cash).

Conclusion

Nous étions proches de 80 euros au début de l’année 2022, mais entre-temps le cours de l’action s’est effondré pour atteindre bien moins de 20 euros (17,12 euros à l’heure d’écrire ces lignes), soit une capitalisation boursière de moins de 200 millions d’euros. L’annulation du dividende est à l’origine de la (dernière) vague de vente. Il s’agit toutefois d’une décision sage et, sur le plan financier, nous constatons une évolution acceptable. C’est pourquoi, à cette valorisation, l’opinion positive demeure.

Recommandation : vaut la peine d’être acheté

Risque : moyen

Note : 1B

Prix : 17,12 euros

Ticker : IMMO BB

Code ISIN : BE0003599108

Marché : Euronext Brussels

Capitalisation boursière : 177,4 millions d’euros

Ratio cours/bénéfice en 2024 : –

Ratio cours/bénéfice attendu en 2025 : –

Différence du cours sur 12 mois : -29%

Différence du prix depuis le début de l’année : -8%

Rendement du dividende : –