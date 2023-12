Hong Kong perd encore de sa superbe : sa bourse est dépassée par celle de l’Inde

Hong Kong perd en attractivité ces dernières années, et cela se ressent aussi à la bourse. La bourse indienne l’a récemment dépassée en valeur. Elle est notamment portée par les promesses de croissance économique du pays.

Hong Kong a longtemps été synonyme de hot spot mondial pour le business et la finance. Mais ces dernières années, la ville-Etat perd de son éclat et de sa renommée internationale. Les entreprises occidentales notamment partent ou veulent partir et on observe une fuite des cerveaux des talents locaux. En partie à cause de la mainmise grandissante de Pékin sur l’ancienne colonie britannique.

Autre signe de ce déclin : en novembre, la bourse de Hong Kong a perdu une place dans le classement mondial des places boursières les plus importantes du monde. Elle a glissé à la huitième place, selon un rapport de la World Federation of Exchanges, consulté par CNBC. Sa valeur totale (soit celle de toutes les sociétés cotées) est passée à 3.984 milliards de dollars. Il y a cinq ans, elle était encore la quatrième place la plus importante, avec une valorisation de près de 4,5 milliards de dollars, selon une étude de IG.

Sur l’année 2023, l’indice phare de Hong Kong, le Hang Seng, est en chute de près de 19%. Soit sa quatrième année de suite dans le rouge. C’est la pire performance boursière en Asie. Ce sont notamment les liens économiques de Hong Kong avec la Chine, où l’économie tourne au ralenti, qui tirent les valeurs vers le bas.

La montée fulgurante de l’Inde

C’est le National Stock Exchange indien qui dépasse Hong Kong pour lui chiper la 7e place. En novembre, sa valorisation s’élevait à 3.989 milliards de dollars. Son indice phare, le Nifty 50, est en hausse de 15% sur l’année. Il a d’ailleurs connu son plus haut niveau historique ce mardi, durant la journée de négociation. En cinq ans, il a presque doublé.

C’est que l’Inde a le vent en poupe. De nombreux spécialistes estiment que le pays a un beau potentiel de croissance, notamment pour des raisons démographiques. Cette année par exemple, son PIB devrait connaître un des meilleurs taux de croissance du monde. Il devrait aussi grandement profiter de la diversification des entreprises occidentales qui veulent s’éloigner (en partie ou entièrement) de la Chine. Cet optimisme se ressent donc aussi en bourse.

Première place mondiale : New York

Les Etats-Unis ont les deux bourses les plus importantes du monde : le New York Stock Exchange à environ 25.000 milliards de dollars et le Nasdaq à 21.000 milliards de dollars. Suit l’Europe, avec l’Euronext, la plateforme boursière qui regroupe Bruxelles, Paris, Amsterdam, Lisbonne, Oslo, Dublin et Milan, pesant 7.200 milliards de dollars. Shanghai atteint un niveau de 6.700 milliards de dollars, devant la bourse japonaise (5.900 milliards) et Shenzhen, en Chine également (4.500). Le top 10 est clôturé par Londres et l’Arabie Saoudite, qui valent plus de 3.000 milliards de dollars.

Il s’agit là de valeurs enregistrées au mois d’août. Depuis, les indices phares du NYSE, Nasdaq, d’Euronext et du Japon sont en hausse. Les deux indices chinois sont en baisse et l’indice londonien et saoudien sont à niveau relativement similaire.