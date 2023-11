Grosse chute en bourse pour bpost

Bpost sera-t-elle écartée du contrat de distribution des journaux ou non ? La question taraude les investisseurs ce lundi, l’action perd 12%.

L’action de l’entreprise postale a perdu 11,9% sur la journée de lundi. Dans un contexte de potentielle perte du contrat de distribution de journaux, pesant 125 millions d’euros, les investisseurs revoient la valeur du titre à la baisse en s’en débarrassant. Le gouvernement doit encore donner sa réponse dans ce dossier, mais le SPF Économie a recommandé de donner le contrat aux concurrents, après une offre de marché publique faite plus tôt cette année.

L’action de bpost, parmi d’autres, a ainsi tiré tout l’indice boursier belge vers le bas : le Bel 20 a clôturé en baisse de -0,48%.

Grosse perte sur l’année

Depuis un an, l’action de bpost a perdu 17%. C’est que l’année a été émaillée d’affaires. L’entreprise publique est mise en cause dans différents dossiers. Dans celui du contrat de la distribution des journaux notamment, elle est accusée d’avoir fait collusion avec certains éditeurs de presse, de ne pas avoir respecté les règles de la concurrence et d’avoir gonflé le chiffre de ce contrat avec des frais fictifs, à hauteur de dizaines de millions d’euros par an. En dix ans, elle aurait détourné quatre milliards d’euros d’argent du contribuable.

Les enquêtes sont encore en cours et les sanctions peuvent être salées. L’action devrait donc continuer à perdre en valeur. Au vu de toutes ces enquêtes en cours, on pourrait aussi se demander si bpost peut obtenir le nouveau contrat, ou si elle devrait en être écartée le temps que la justice fait son travail. Dans l’attente de la décision, l’action pourrait donc continuer à chuter.