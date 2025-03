GBL : la décote devient discrètement attrayante

GBL veut augmenter le rendement dans les années à venir. La décote du holding pourrait ainsi commencer se réduire.

GBL travaille à un réajustement stratégique, mais même en 2024, les actionnaires sont restés sur leur faim. La valeur intrinsèque par action a reculé, alors que les marchés boursiers se sont bien comportés. Ces rendements relativement faibles ne sont pas nouveaux. Sur la période 2012-2024, GBL a dégagé un rendement total pour l’actionnaire de 5,8% par an, alors qu’un investissement dans l’indice Euro Stoxx 50 a rapporté 8,7%. La décote de près de 40% du cours de l’action par rapport à la valeur intrinsèque montre que la direction doit rétablir la confiance des investisseurs.

Perspectives

GBL ne peut le faire qu’avec de bons rendements. Pour les années à venir, le holding vise un rendement pour l’actionnaire d’au moins 10%, grâce à une augmentation de la valeur de son portefeuille et à la distribution d’un solide dividende. Pour ce faire, GBL se concentre encore davantage sur les actifs non cotés, en particulier dans les secteurs des soins de santé, des biens de consommation et des services aux entreprises. GBL dispose d’une expérience dans ces secteurs.

Entre 2024 et 2027, GBL prévoit de libérer sept milliards d’euros de liquidités, principalement par la vente d’actifs cotés, pour investir quatre milliards. Les trois milliards d’euros restants devraient être distribués aux actionnaires sous forme de dividendes et/ou de rachats d’actions. Les participations dans adidas et SGS ont déjà été réduites de manière significative. Ces opérations ont rapporté 2,4 milliards d’euros en cash et une belle plus-value. En même temps, GBL a vendu une partie de deux entreprises gagnantes de son portefeuille, alors que conserver de bons actifs n’est généralement pas une mauvaise idée.

La réorientation stratégique vers le capital privé est également soulignée par un ajustement du management. Le CEO Ian Gallienne devient président du conseil d’administration. Le nouveau CEO sera Johannes Huth, qui, en tant qu’ancien partenaire du fonds de capital-risque KKR, apporte avec lui une riche expérience dans le domaine du capital-risque.

Décote

Pour GBL, le rendement potentiel des actifs non cotés est plus élevé pour plusieurs raisons. « Dans ces investissements, nous sommes souvent actionnaires majoritaires. Cela nous rend plus agiles dans un monde volatile. En tant qu’actionnaire minoritaire d’une société cotée en bourse, vous avez moins de poids. Dans le domaine du capital-risque, il s’agit aussi généralement de petites entreprises. Il est plus facile de doubler son argent dans ces entreprises. Elles ont plus de potentiel. Enfin, vous pouvez également exercer un effet de levier plus important sur les entreprises non cotées en bourse. C’est un jeu différent, avec un risque plus important mais aussi des rendements plus élevés », explique Ian Gallienne.

Outre des rendements plus élevés, des retours généreux pour les actionnaires devraient également réduire la décote boursière. Le dividende augmente fortement pour atteindre 5 euros par action. Cela coûtera à GBL environ 700 millions d’euros par an, alors que le holding lui-même n’a reçu que 336 millions d’euros de dividendes en 2024. La direction souligne que le dividende sera également financé par le produit des désinvestissements. Par ailleurs, le holding n’a pratiquement pas de dettes. Le dividende d’au moins 5 euros par action est couvert au moins pour les trois prochaines années, selon la direction. Des actions propres ont également été rachetées pour 2,2 milliards d’euros au cours des quatre dernières années. Cette politique se poursuivra de manière « opportuniste ».

Conclusion

GBL entend jouer la carte du capital à risque dans les années à venir, afin d’obtenir un rendement d’au moins 10% par an pour les actionnaires. En raison de la sous-performance des rendements de ces dernières années, le titre se négocie avec une décote de près de 40% par rapport à sa valeur intrinsèque. Combinée à un rendement du dividende de 7%, cette situation semble attrayante, mais une véritable remontée du cours de l’action n’est possible que si GBL démontre qu’elle est en mesure de fournir les rendements promis. La recommandation reste « conserver ».

Recommandation : conserver/attendre

Risque : moyen

Note : 2B

Prix : 68,6 euros

Ticker : GBLB

Code ISIN : BE0003797140

Marché : Euronext Brussels

Capitalisation boursière : 9,5 milliards d’euros

Ratio C/B en 2024 : 15

Ratio C/B attendu en 2025 : 15

Différence de cours sur 12 mois : +1%

Différence de cours depuis le début de l’année : +5%.

Rendement du dividende : 7%