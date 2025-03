Fonds value, mixte ou de croissance: la croissance américaine rentre dans le rang

Le paysage des fonds investis sur les grandes capitalisations américaines se dirige vers davantage de diversité suite à la correction intervenue sur le secteur technologique depuis le début 2025.

Pendant plus d’une décennie, investir sur les valeurs américaines de croissance a été une stratégie gagnante, et plus particulièrement sur les Magnificent Seven (Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia et Meta) qui pèsent aujourd’hui 33% de la capitalisation boursière de l’indice S&P 500. Depuis le début de 2025, les fonds en actions américaines de croissance ont encaissé des reculs supérieurs à 10%, tandis que les fonds value ou mixtes ont nettement moins baissé, avec des performances sur cinq ans qui sont désormais supérieures pour ce dernier groupe. Sur un horizon de 10 ans, la performance annualisée des fonds de croissance reste encore supérieure aux fonds value, mais le glissement est notable depuis le début 2025.

Concentration

En tête du classement sur cinq ans, nous trouvons le fonds value Natixis IF – Harris Associated US Value, qui a une exposition inférieure à 10% sur la technologie, avec également une exposition davantage portée sur les moyennes capitalisations. Bill Nygren, gestionnaire du fond, constate que la concentration sur un nombre de plus en plus étroit de sociétés a eu des effets pervers au niveau de sa stratégie. “Une capitalisation géante il y a quatre ans pesait 150 milliards de dollars. Ce seuil est aujourd’hui supérieur à 400 milliards de dollars.

Pour les grandes capitalisations, le seuil a explosé de 22 à 68 milliards de dollars. Nombre de grandes sociétés sont aujourd’hui classées parmi les moyennes capitalisations”, avec aujourd’hui une septantaine de grandes capitalisations value, une soixantaine mixtes, et une vingtaine de croissance.

Pour un gestionnaire qui cherche à faire de la croissance aux États-Unis, et qui va détenir en moyenne une cinquantaine de titres, seulement 40% des actions de son portefeuille peuvent être considérées comme des titres à forte croissance, à condition de toutes les détenir sans exclure celles qu’il considère comme moins attractives.

“Ceci entraîne une grande difficulté à construire un portefeuille différencié sur ce segment. Pour une stratégie value comme la nôtre qui vise une exposition sur les entreprises valorisées de manière attractive et figurant parmi les 250 plus importantes sur des critères comme le chiffre d’affaires ou le résultat d’exploitation, cette concentration nous force à détenir davantage de capitalisations moyennes”, indique Mike Nicholas, cogestionnaire du fonds Natixis IF – Harris Associated US Value.

Récession prématurée

Et de fait, l’ensemble des fonds exposés sur la croissance est similaire dans les noms repris dans le top 10 des principales positions, avec typiquement cinq ou six des Magnificent Seven auxquels on peut ajouter Mastercard/Visa, Broadcom, Salesforce ou Eli Lilly.

ClearBridge Investments (Franklin Templeton) dispose de deux fonds en grandes capitalisations repris dans le tableau, un sur les actions value et l’autre sur les actions de croissance. Leur différence de performance illustre la réduction de l’écart dans les performances des deux types de fonds. Pour Jeffrey Schulze, head of economic & market strategy chez ClearBridge Investments), “les investisseurs se posent aujourd’hui des questions quant à la capacité du marché américain de revenir sur une trajectoire de croissance, notamment au vu des incertitudes politiques sur le front des relations commerciales qui font aujourd’hui craindre l’arrivée d’un ralentissement de l’économie”.

Pour lui, l’exposition sur les actions de croissance doit être maintenue à court terme. “Les fondamentaux qui ont rendu l’économie américaine si résiliente sont encore largement intacts, avec un marché du travail solide et une consommation privée (qui pèse 70% dans l’évolution du PIB des États-Unis, ndlr) forte. Il est aujourd’hui prématuré de parler de récession aux États-Unis, et si l’incertitude politique vient à se réduire durant les prochains mois, les actions américaines devraient être mûres pour un rebond. La concentration sur les grandes valeurs technologiques devrait par ailleurs diminuer avec l’arrivée d’acteurs à bas prix comme DeepSeek.”

© PG

Gestion active

“L’histoire montre que la forte concentration du marché sur un groupe restreint de valeurs représente un risque important pour les rendements à moyen et long terme. Une gestion active des positions permet toutefois de gérer ce risque de marché disproportionné, et nous avons sous-pondéré quatre de ces sept grandes sociétés durant l’année écoulée”, souligne Frank Thormann (gestionnaire du fonds Schroders ISF Selection Fund US Large Cap). Ce produit adopte une stratégie mixte, qui peut osciller entre value et croissance en fonction des conditions du marché.

Dans le contexte d’inccertitude actuel, Frank Thormann estime que la Fed se montrera prudente dans sa décision de baisser son taux directeur, “ce qui nécessite d’avoir des portefeuilles plus résilients et équilibrés”. S’il estime que l’intelligence artificielle est une tendance de fond pour les prochaines années, sa trajectoire ne sera pas linéaire.

“Nos portefeuilles d’actions US sous-pondèrent légèrement les Magnificent Seven par rapport à l’indice compte tenu des attentes de croissance élevées et des inquiétudes concernant le retour sur investissement, et nous privilégions désormais une exposition sur l’IA par le biais des éditeurs de logiciels.”

© PG

Qualité, puis croissance

Chez Comgest, Louis Citroën pilote un fonds en actions de croissance au profil largement différencié par rapport à ses concurrents, avec un poids des valeurs technologique limité à 30% des encours.

“Comgest Growth America vise une exposition sur un nombre limité de sociétés (une trentaine dont 60% des encours sur les 10 premières positions) orientées principalement sur la qualité avec des rendements élevés sur fonds propres. Le positionnement sectoriel résulte exclusivement de la sélection des valeurs individuelles, avec l’objectif de les détenir sur le long terme. Plusieurs des sociétés dans notre top 10 (Microsoft, Costco, Visa, Oracle, ndlr) figurent dans le fonds depuis son lancement en 2009.”

“Notre objectif n’est pas de réagir aux mouvements sur le marché, mais de construire un portefeuille qui puisse bien se comporter dans la plupart des situations de marché, capturer 90% de la hausse tout en résistant mieux que le marché lors des phases de baisse. Nous n’allons pas changer notre approche pour s’adapter aux décisions de l’administration Trump”, ajoute Louis Citroën.

Comgest Growth America est resté largement en retrait des autres fonds investis en valeurs de croissance en 2024. “Cette performance s’explique par l’absence de Nvidia dans notre portefeuille. Nous préférons aborder l’IA par le cloud et les fonctionnalités IA que sur le côté équipementier, où le cycle d’investissement peut s’arrêter du jour au lendemain.”