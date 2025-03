Equinox Gold : quel impact aura l’acquisition de Calibre Mining ?

Equinox Gold devrait fusionner avec Calibre Mining. Quel serait l’impact sur la production d’or ?

Grande nouvelle pour Equinox Gold. Le 23 février, les Canadiens ont annoncé une fusion avec la société canadienne Calibre Mining. Les actionnaires de Calibre Mining auront 0,31 action d’Equinox Gold par action détenue. Les conditions n’impliquent aucune prime par rapport au prix de l’une ou l’autre action au moment de l’annonce. À l’issue de la transaction, les actionnaires actuels d’Equinox Gold et de Calibre Mining détiendront respectivement environ 65 % et 35 % d’Equinox Gold 2.0.

Calibre Mining devrait produire cette année de 200 à 250.000 onces d’or au Nicaragua et de 30 à 40.000 onces d’or à sa mine Pan, aux États-Unis, à un coût total moyen de 1.500 à 1.600 dollars l’once d’or. Mais surtout, la société en est aux dernières étapes de la construction de la mine d’or Valentine au Canada, dont la première production est attendue pour le deuxième trimestre. Valentine produira en moyenne 195.000 onces d’or sur 14 ans à un coût total faible de 1007 dollars l’once d’or (selon une étude datant de fin 2022).

Fusion

Les actionnaires pourront voter sur la fusion lors d’une assemblée générale normalement prévue le 31 mai. L’approbation nécessitera une majorité à deux tiers chez Calibre Mining et une majorité simple chez Equinox Gold. Le fait que le principal actionnaire de Calibre (Van Eck Gold Fund avec 8,6 %) se soit récemment prononcé contre la fusion indique que la transaction n’est pas encore certaine. Greg Smith, actuel directeur général d’Equinox Gold, restera directeur général, tandis que le directeur général de Calibre Mining (Darren Hall) deviendra directeur des opérations. Ross Beaty restera président du conseil d’administration, mais sera rejoint par Blayne Johnson et Doug Foster, le duo d’investisseurs extrêmement performants à l’origine de Calibre Mining.

Equinox Gold 2.0 produira 950.000 onces d’or cette année (au milieu de la fourchette prévue), sans prendre en compte Los Filos au Mexique et Valentine au Canada. Comme on le sait, Equinox Gold est en négociations finales avec les trois communautés locales entourant Los Filos. En l’absence d’un accord avant la fin du mois de mars, Equinox Gold arrêtera normalement la production dans cette zone. Dans le cas contraire, il est possible d’augmenter la production annuelle d’environ 170.000 à environ 300.000 onces d’or, d’ici à quelques années. L’estimation de la production de Valentine suivra dans le courant de l’année. En vitesse de croisière, Greenstone et Valentine produiront ensemble environ 590.000 onces d’or par an.

Cela fera d’Equinox Gold 2.0 le deuxième producteur d’or au Canada après l’intouchable Agnico Eagle. La production du groupe s’élèvera alors à 1,2 million d’onces d’or (hors Los Filos). Après un cash-flow opérationnel ou ebitda de 515 millions de dollars en 2024, Equinox Gold 2.0 réalisera 1,57 milliard d’ebitda en 2025 et jusqu’à 2 milliards en 2026, avec un prix de l’or supposé de 2.650 dollars l’once. L’année dernière, Equinox a produit un record de 621.850 onces d’or, soit 10,2% de plus qu’en 2023, à un coût de production total de 1.870 dollars l’once d’or (1.652 dollars au quatrième trimestre). Greenstone a produit 111.710 onces d’or, dont 53.015 onces au quatrième trimestre. La dette nette s’élevait à 1,1 milliard de dollars à la fin du mois de décembre. Pour 2025, Equinox Gold prévoit de produire 635 à 750.000 onces d’or à un prix de 1.455 à 1.550 dollars l’once. La dette nette d’Equinox Gold 2.0 sera d’environ 1,3 milliard de dollars.

Conclusion

Grâce à l’acquisition de Calibre Mining, Equinox Gold passe d’une taille moyenne à un club sélect de huit producteurs seniors avec une capitalisation boursière de 4 à 10 milliards de dollars. Les actionnaires de Calibre font preuve d’un certain scepticisme, mais le groupe combiné attend une solide réévaluation après le démarrage réussi de Greenstone et de Valentine. La forte augmentation de la pondération dans les fonds indiciels fournira une pression d’achat de 350 millions de dollars, tandis que le désendettement s’accélérera encore. Nous sommes agréablement surpris.

Recommandation : acheter

Risque : élevé

Note : 1C

Prix : 6,93

Ticker : EQX US

Code ISIN : CA29446Y3041

Marché : NYSE

Capitalisation boursière : 3,2 milliards de dollars

Ratio C/B en 2024 : 10,8

Ratio C/B attendu en 2025 : 7,5

Différence du cours sur 12 mois : +34,8%

Différence du cours depuis le début de l’année : +39,4%

Rendement du dividende : –