Elia veut lever 2,2 milliards d’euros

Le groupe Elia, qui gère le réseau à haute tension en Belgique, a annoncé vendredi une levée de fonds propres de 2,2 milliards d’euros pour financer ses investissements dans les infrastructures. Quelque 850 millions d’euros ont déjà été récoltés via un placement privé (PIPE) de nouvelles actions auprès d’un groupe d’investisseurs.

L’actionnaire de référence d’Elia, Publi-T et NextGrid Holding (joint-venture créée en janvier entre Publi-T et Fluxys), investira 380,7 millions d’euros. Les autres participants à cette levée de fonds sont Atlas Infrastructure avec The Future Fund (234,6 millions), BlackRock (117,3 millions) et CPP Investments (117,3 millions).

Publi-T/NextGrid Holding conserve sa participation de 44,79% dans le groupe grâce à un investissement au prorata, précise Elia.

Les nouvelles actions émises dans le cadre de ce placement privé le seront au prix de 61,88 euros l’unité. Elles ne donneront pas droit au dividende de l’année 2024, dont le paiement est prévu en juin.

Essentielle pour garantir “la fiabilité du réseau

L’objectif est de lever 2,2 milliards d’euros de capitaux propres cette année afin de fournir au groupe “le financement en fonds propres nécessaire pour atteindre ses principaux objectifs financiers d’ici 2028”. Selon Elia, cette levée de fonds propres est essentielle pour garantir “la fiabilité du réseau et stimuler la compétitivité des énergies propres”.

Ainsi, une émission de droits d’environ 1,35 milliard d’euros devrait être réalisée avant la fin du mois d’avril. Atlas, BlackRock et CPP “se sont irrévocablement engagés à participer à l’émission de droits prévue”, assure Elia. “De même, Publi-T/NextGrid Holding s’est engagée à souscrire à tous les droits qu’elle recevra tant au titre de ses actions existantes qu’au titre de ses actions nouvellement émises dans le cadre du PIPE.”

Elia a ainsi reçu des “engagements irrévocables” pour plus de 55% de l’émission de droits envisagée. Le reste devrait “faire l’objet d’une convention de prise ferme conclue avec un syndicat de banques”. “Investir dans nos réseaux est essentiel pour assurer un avenir sobre en carbone et l’indépendance énergétique”, souligne le président du CA de Publi-T, Geert Versnick, dans un communiqué.