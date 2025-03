Ekopak déçoit

L’action de la société de traitement d’eau Ekopak a mal réagi à la publication des derniers résultats, enregistrant une baisse d’environ 15 % depuis l’annonce.

La principale déception provient de la croissance insuffisante du segment WaaS (Water-as-a-Service). Ce segment affiche toujours des marges EBITDA élevées (65 % en 2024), mais son chiffre d’affaires a reculé de 7 %, alors que lors de l’introduction en bourse, une forte croissance avait été promise. En revanche, les activités traditionnelles de traitement de l’eau ont progressé de 60 %, avec une marge d’EBITDA de 9 %. Des coûts exceptionnels au niveau du groupe ont finalement conduit à un EBITDA ajusté de 2,8 millions d’euros, contre 3,6 millions en 2023.

Expansion et structure financière sous pression

Sur le plan opérationnel, Ekopak est resté actif, signant plusieurs contrats WaaS et non-WaaS avec de grands acteurs industriels en Europe et au-delà, notamment Friesland Campina et ArcelorMittal. L’acquisition de GWE en 2023 et une joint-venture avec Vyncke ont renforcé son expansion internationale, portant la part du chiffre d’affaires hors Europe à 43 %, contre 17 % un an plus tôt. En parallèle, l’entreprise poursuit la construction de Waterkracht, une usine de refroidissement pour le port d’Anvers, et s’apprête à déménager dans son nouveau siège durable à Deinze.

Toutefois, ces développements ont pesé sur le bilan, avec une dette qui devient préoccupante en l’absence de bénéfices structurels et de flux de trésorerie suffisamment élevés. L’endettement net a atteint un ratio dette nette/EBITDA de 22, voire 25 en intégrant les obligations de leasing. Les flux de trésorerie récurrents du WaaS et des autres activités doivent impérativement s’accélérer pour assurer la viabilité financière du groupe. Certains analystes anticipent déjà une augmentation de capital.

Des perspectives incertaines

La bonne nouvelle vient des contrats WaaS, en forte progression, avec une hausse du chiffre d’affaires contractuel annuel de 3 à 19 millions d’euros au second semestre de l’année dernière.

Conclusion

Les résultats du premier semestre 2024 seront décisifs pour confirmer cette dynamique. À mi-2024, le management évoquait un pipeline WaaS prometteur, censé stimuler les revenus au second semestre, mais ces attentes ne se sont pas concrétisées. Ekopak peine donc à confirmer son potentiel.

En raison de cette visibilité encore limitée, nous maintenons une recommandation de conservation (“Hold”).

Conseil : Conserver

Risque : Élevé

Notation : 2C