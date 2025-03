Duel boursier : Rheinmetall contre BAE Systems

Dans cette rubrique, deux entreprises du même secteur ou liées sont comparées à travers quinze critères financiers. L’action qui remporte le plus de duels obtient la préférence de la rédaction. Cette semaine, nous opposons deux nouvelles stars de la bourse : les valeurs de défense Rheinmetall et BAE Systems.

Position sur le marché : Rheinmetall

Capitalisation boursière : BAE Systems

Performance du cours sur 5 ans : Rheinmetall

Rendement sur 5 ans : Rheinmetall

Bêta : BAE Systems

Rendement du dividende : BAE Systems

Croissance du dividende sur 5 ans : Rheinmetall

C/B 2025 (Cours/Bénéfice) : BAE Systems

Ratio PEG (Price to Earnings Growth) : Rheinmetall

C/A (Cours/Chiffre d’affaires) : BAE Systems

C/V (Cours/Valeur comptable) : BAE Systems

EV/EBITDA : BAE Systems

Rendement des capitaux propres (ROE) : Rheinmetall

Rendement du capital investi (ROCE) : Rheinmetall

Ratio d’endettement : Rheinmetall

Commentaire

Jusqu’en mars 2022, peu ou pas d’articles étaient rédigés sur ces actions. Elles étaient presque inconnues du grand public. Aujourd’hui, elles font partie des actions européennes les plus populaires à cause du président russe Vladimir Poutine. Depuis qu’il a envahi l’Ukraine et déclaré la guerre que les valeurs de défense européennes ont connu une ascension spectaculaire, avec Rheinmetall en tête.

Si l’on devait choisir un symbole du secteur, Rheinmetall serait privilégié en raison de sa position sur le marché. En termes de capitalisation boursière (49,8 milliards pour Rheinmetall et 47,3 milliards de livres pour BAE Systems), la différence est mince, mais BAE Systems reste encore légèrement en tête. Cependant, Rheinmetall connaît une croissance impressionnante, notamment sur la performance du cours et le rendement sur 5 ans (augmentation de 1 280 % du cours contre 157 % pour BAE Systems). Cela reste exceptionnel. Cela explique aussi pourquoi Rheinmetall est plus sensible aux fluctuations du marché (bêta plus élevé) et offre un rendement en dividende inférieur à celui de BAE Systems (0,5 % contre 2,1 %). Cependant, la croissance du dividende de Rheinmetall est plus forte que celle de BAE Systems (+22 % contre +7 %).

Il faut admettre que ces actions sont devenues assez chères. En particulier Rheinmetall, avec un ratio C/B prévu de 55. Cela donne clairement un avantage à BAE Systems dans ce domaine. De plus, en termes de C/A et de C/V, BAE Systems est bien moins cher (5,6 fois les revenus pour Rheinmetall contre 1,8 fois pour BAE Systems).

En revanche, le duel sur la base du ratio PEG (Price Earnings to Growth) pour les cinq prochaines années tourne à l’avantage de Rheinmetall, où les analystes prévoient une croissance du bénéfice bien plus élevée que chez BAE Systems. En termes de rendement des capitaux propres (“return on equity” ROE) et de rendement du capital investi (Return on Capital Employed ROCE), Rheinmetall l’emporte également (18 % de ROE contre 16 % pour BAE Systems). De plus, Rheinmetall affiche un ratio d’endettement plus faible (1x EBITDA contre 2,5x pour BAE Systems), ce qui est important.

Conclusion

Ce fut un duel très serré. Mais sur la base des résultats, nous donnons néanmoins une légère préférence à Rheinmetall par rapport à BAE Systems, avec un score de huit duels remportés contre sept. L’action de défense allemande est beaucoup plus chère que l’action britannique, mais les perspectives de croissance sont nettement plus élevées.

Faut-il encore investir dans ces actions de défense après leur forte hausse ? Elles sont aujourd’hui un peu trop “tendances”. Nous attendrions une correction à court terme. Mais ceux qui détiennent des actions de défense ont tout intérêt à les conserver pour les années à venir. La paix mondiale n’a en effet jamais été aussi menacée qu’à l’heure actuelle et les pays n’ont d’autre choix que de se réarmer.