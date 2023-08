Le cours de l’or bat de l’aile

Le cours de l’or poursuit sa baisse et a atteint jeudi son niveau le plus bas depuis mars. Le prix d’une once (31,1 grammes) a atteint à Londres 1.889,70 dollars (environ 1.735 euros selon le taux de change actuel).

Les observateurs estiment que la pression sur le prix de l’or est due à la spéculation sur une nouvelle hausse des taux d’intérêt aux États-Unis. Les minutes de la dernière réunion de la banque centrale américaine montrent en effet que la porte reste ouverte pour de nouvelles hausses de taux dans le cadre de la lutte contre l’inflation.

Des taux d’intérêt plus élevés rendent l’or moins attrayant pour les investisseurs. D’autres produits, comme des devises ou des obligations du Trésor, deviennent alors plus rentables.

Le cours du dollar joue également un rôle important puisque l’or s’échange dans cette monnaie. Une devise américaine plus forte rend ce métal précieux plus cher (pour ceux qui utilisent d’autres monnaies notamment) et freine ainsi la demande.

À des sommets plus tôt cette année

Plus tôt cette année, l’or était encore en pleine puissance. Avec les faillites de Silicon Valley Bank, Credit Suisse et d’autres, le métal précieux a rapidement gagné en valeur. Début mai, il affichait 2050 dollars l’once. C’est son deuxième meilleur niveau de tous les temps – son précédent record était de 2074 dollars, en août 2020.

Depuis ce sommet du mois de mai, l’or a donc perdu près de 8%. Sur l’année, il est cependant toujours en hausse de 4% environ.