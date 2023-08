Après la hausse des taux, la chute du rouble commence à se calmer, mais pourra-t-il résorber ses pertes ?

Le rouble s’est redressé mercredi au lendemain du relèvement du taux directeur de la Banque centrale russe (BCR), inquiète de voir l’inflation repartir à la hausse et la monnaie nationale dévisser.

À la clôture de la Bourse de Moscou (18h00 heure belge), la monnaie russe s’échangeait ainsi à 94,67 roubles pour un dollar et 103,2 unités pour un euro.

L’annonce de la BCR de relever en urgence son taux directeur principal de 8,5% à 12% avait déjà rassuré mardi les marchés dans l’ensemble.

Lundi, la monnaie russe avait poursuivi sa chute libre entamée il y a plusieurs semaines, s’échangeant à plus de 100 pour 1 dollar et 110 pour 1 euro, une première depuis mars 2022, lorsqu’elle s’était effondrée dans la foulée de l’assaut contre l’Ukraine.

Pas d’influence durable ?

Dans une note publiée mercredi, les analystes d’Alfa Bank ont estimé toutefois « qu’il est peu probable que la modification du taux directeur influe sur le taux du rouble » durablement, au vu des volumes « limités » échangés actuellement sur le marché des changes en Russie.

Sa perte de valeur est d’ailleurs plutôt linéaire, ces derniers mois. Après sa chute libre suivant le début de l’invasion de l’Ukraine, il s’était calmé et avait retrouvé son niveau « normal », plus ou moins. Mais en octobre, il a continuellement perdu en valeur, glissant plus de 80% par rapport à l’euro sur cette période.

La prochaine réunion de la BCR sur les taux est prévue le 15 septembre.