Deux éléments font apparaitre une belle fin d’année à la bourse

Selon Bank of Amercia, il faudrait s’attendre à une hausse des indices sur les derniers mois de l’année. L’écart entre les taux de rendement des obligations des entreprises en baisse, et les sommes énormes placées dans les fonds monétaires devraient alimenter cette hausse. Explications.

Wall Street a rebondi après une année cauchemar. A quoi faut-il s’attendre pour le reste de l’année 2023 ? Pour Bank of America, les indices comme le S&P 500 devraient atteindre leur meilleur niveau de l’année. Et la bourse américaine entraîne souvent les marchés européens dans sa hausse ou dans sa chute.

Écart entre taux des obligations

C’est qu’un signe bullish, c’est-à-dire qui présage une hausse des cours, vient d’apparaître. Dans une note consultée par Insider, les experts de BofA soulignent que le « Bloomberg US Corporate High Yield Average option adjusted spread » est en baisse et a atteint son plus bas niveau depuis début 2022. Ce spread, c’est l’écart entre les obligations d’entreprises au plus haut taux de rendement (plus risquées) et celles au taux le plus bas (moins risquées). Si cet écart moyen baisse, cela veut dire que les investisseurs demandent des taux généralement moins élevés car ils estiment que risque est en baisse.

Cela a une répercussion sur le marché boursier également. C’est que les investisseurs actifs sur le marché obligataire sont généralement les premiers à paniquer et à vendre leurs actions lorsque les perspectives se gâtent, avec le risque de tirer tout le marché vers le bas. Ce spread bas veut donc dire qu’ils sont actuellement confiants – un signe de bon augure pour Wall Street, donc.

Pour les analystes de BofA, il s’agit même du principal indicateur pour un marché haussier. Fin juillet, le S&P 500, principal indice de la bourse de New York, avait atteint un niveau de près de 4.600 points, son niveau le plus haut de 2023. Depuis, il a légèrement baissé, à 4.461 points. Il devrait ainsi augmenter de 3% pour dépasser son record annuel. Son record de tous les temps date de début janvier 2022, avec 4796,5 points.

« Montagne de cash »

Le deuxième élément qui sert de signe positif au marché est une « montagne de cash » de plus de 5.600 milliards de dollars qui se trouve actuellement dans les fonds du marché monétaire (composés de produits comme des obligations à très court terme ou des devises). C’est un record absolu. Alors que la bourse baissait l’année dernière et que les taux d’intérêt augmentaient, ces produits gagnaient en attractivité et attiraient les investisseurs.

Mais les choses ont changé : ces produits ont un rendement moyen de 5%, alors que le S&P 500 a gagné près de 17% sur l’année. Les experts de BofA, mais pas que eux, s’attendent donc à ce qu’une bonne partie de cet argent revienne bientôt dans le marché boursier, comme « carburant pour un rallye de fin d’année ». Les banques centrales sont d’ailleurs proches de la fin de la hausse des taux d’intérêt – le rendement des fonds monétaires ne devrait donc plus augmenter de beaucoup.