Dérivés : des actions européennes (très) bon marché

Les Bourses européennes font mieux que les américaines, et sont en plus moins chères. Comment investir dans le segment le moins cher ?

L’indice sous-jacent MSCI Europe Value comprend 254 actions de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés en Europe. Seules les moins chères sont retenues.

Malgré la diversification de l’indice, les pondérations sectorielles diffèrent de celles du MSCI Europe. Les financières (32,8 %) mènent la danse, suivies des biens de consommation de base (11,3 %), des soins de santé (10,0 %), de l’industrie (9,6 %), de l’énergie (9,2 %) et des services aux collectivités (7,1 %). Outre la santé, les technologies de l’information (0,9 %) et les biens de consommation durables (5,1 %) sont sous-représentés par rapport à l’ensemble du marché boursier européen. Le top cinq : Roche, Shell, HSBC, Nestlé et Allianz.

Rendement

La valorisation est positive. L’indice MSCI Europe Value se négocie à 9,6 fois le bénéfice attendu (13,1 pour le MSCI Europe). Le rendement du dividende de 4,8 % (3,2 % pour l’indice de référence) est également attrayant.

Le facteur valeur a généré un rendement supérieur à la moyenne à long terme. Les actions de valeur européennes n’ont pas excédé un rendement total moyen de 5,2 % l’an, alors que le MSCI Europe a engrangé 6,6 %. Mais le facteur valeur résorbe désormais son retard. Le MSCI Europe Value Factor a gagné 16,9 % ces 12 derniers mois, contre 14,2 % pour le MSCI Europe.

La bonne surprise

Les perspectives de croissance plus atones en Europe ont été intégrées. L’écart de valorisation est extrême, surtout par rapport au S&P 500. La croissance bénéficiaire en Europe est bien inférieure à celle des Etats-Unis, mais la baisse des taux et le redressement de l’économie pourraient stimuler la croissance en Europe. Les problèmes se situent surtout dans l’industrie, en repli depuis près de deux ans et demi, mais la situation est plus susceptible de se rétablir que de se détériorer.

Selon les analystes, les 600 plus grandes entreprises européennes devraient perdre 6 % de leur bénéfice au 4e trimestre. L’Amundi MSCI Europe Value Factor ETF convient à l’investisseur voulant profiter d’une éventuelle revalorisation des actions européennes bon marché (ISIN : LU1681042518, Euronext Paris).