Nous tentons d’acheter des actions de Melexis avec une forte décote. L’action est malmenée mais son potentiel demeure élevé.

La société a manqué ses objectifs au quatrième trimestre de 2024. Sanctionnée par le marché, elle a vu son cours retomber à 54 euros. Du jamais vu depuis plusieurs années. Le cours de l’action le plus élevé observé en 12 mois est supérieur de 30 %. Il y a deux ans à peine, l’action s’affichait même à 107 euros, soit près du double de son niveau actuel.

Nous jugeons la correction exagérée. Déçu de ne pas avoir atteint l’objectif d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2024, le CEO Marc Biron estime de surcroît que le déstockage des clients continuera en 2025. Il voit néanmoins la lumière au bout du tunnel et se veut prudemment optimiste, estimant que la demande reprendra à partir de l’été.

Nous restons prudents, nous aussi, et prévoyons une baisse du chiffre d’affaires et du bénéfice pour 2025. Melexis n’en demeure pas moins un concurrent redoutable et son rendement brut est plus qu’honorable. L’action affiche un ratio C/B de 15,5. Ce n’est pas excessif. Le rendement du dividende dépasse les 6 %. Avec l’opportunisme qui nous caractérise, nous essayons de profiter de la trajectoire cahoteuse que devrait emprunter la Bourse pour acquérir l’action à bas prix. Nous émettons donc un put.

Émission du put

Melexis septembre au prix d’exercice de 54,00 EUR à 4,82 EUR

La prime grimpe d’emblée si le cours de l’action évolue moins favorablement. On le voit d’ailleurs dans ce contrat. L’émetteur s’engage à acheter des actions de Melexis à 54 euros et reçoit 4,82 euros en échange. S’il est exercé et qu’il y a lieu d’acheter les actions, le prix d’achat ne sera que de 49,18 euros (54 – 4,82). Il s’agirait alors du cours le plus bas depuis cinq ans. Le cours avait brièvement décroché à 46 euros début mars 2020, lorsque la crise de coronavirus a éclaté.

Les signes de baisse technique sont majoritaires. On en dénombre 15, contre sept signes de hausse seulement. Une zone de support solide est attendue à 55,7 euros si la baisse se poursuit. Si le cours rebondit à partir de ce niveau, nous ne devrons pas acheter les actions mais nous conserverons la belle prime de 100 x 4,82 euros par contrat émis.