Voici comment maximiser vos chances de gagner les 10.000 euros. Cinq conseils pour gérer votre portefeuille dans le cadre du Trends Invest Challenge.

Bien sûr, il y a la célèbre devise olympique : « Participer est plus important que gagner. » Le Trends Invest Challenge peut avant tout vous aider à franchir le cap et à commencer à investir de manière efficace. Si tel est votre objectif, alors vous avez déjà réussi votre challenge. Pendant les dix prochaines semaines, vous pourrez tester l’investissement gratuitement et sans risque.

Mais l’Invest Challenge est aussi une compétition. Un véritable jeu d’investisseurs, avec un grand prix de 10.000 euros et 1.000 euros attribués chaque semaine au meilleur portefeuille. Voici cinq conseils en or pour maximiser vos chances de gagner. Bonne chance !

Conseil n°1 : diversifiez le moins possible

Dans la « vraie » vie, avec un portefeuille d’actions réel, il est essentiel de diversifier ses investissements pour limiter les risques. Mais dans le cadre du concours, qui ne dure que dix semaines, il vous faudra prendre des risques pour espérer décrocher le grand prix. Vous devez investir dans au minimum cinq actions et pouvez en sélectionner jusqu’à vingt. Toutefois, il est conseillé de ne pas dépasser dix titres et de vous concentrer sur quelques valeurs en lesquelles vous avez une forte conviction. De cette manière, si ces actions évoluent comme prévu, vous maximiserez vos gains.

Conseil n°2 : concentrez-vous sur des secteurs spécifiques

Si vous êtes convaincu que le secteur pétrolier ou bancaire performera bien dans les semaines à venir, ne vous contentez pas d’acheter une ou deux actions de ces domaines. Investissez pleinement en sélectionnant cinq actions du même secteur (européen, américain, etc.). Cette approche ciblée vous permettra d’optimiser votre rendement.

Conseil n°3 : exploitez la volatilité des actions individuelles

Parmi les centaines d’actions disponibles, toutes n’évoluent pas au même rythme. Les valeurs technologiques et celles liées aux matières premières sont souvent plus sensibles aux fluctuations du marché. Dans le jargon financier, on parle d’actions ayant un bêta élevé, c’est-à-dire qu’elles réagissent plus fortement aux variations de l’indice boursier.

Si vous anticipez une hausse des marchés , privilégiez des actions avec un bêta supérieur à 1 pour maximiser vos gains.

, privilégiez des actions avec un pour maximiser vos gains. Si vous prévoyez une baisse, orientez-vous vers des valeurs plus stables, comme les secteurs de l’alimentation, des boissons ou des services publics, qui ont un bêta plus faible et résistent mieux aux turbulences.

Conseil n°4 : surveillez le calendrier des résultats

Même sur une période relativement courte de dix semaines, les publications des résultats d’entreprise joueront un rôle clé dans l’Invest Challenge. En avril et mai, la majorité des entreprises en compétition publieront leurs performances trimestrielles, entraînant des surprises – bonnes ou mauvaises – qui feront fluctuer leurs cours de bourse.

🔎 Conseil en or : consultez régulièrement le calendrier des résultats. Identifiez les dates de publication des entreprises de votre portefeuille et ajustez votre stratégie en conséquence.

Conseil n°5 : prenez vos bénéfices au bon moment

Dans un portefeuille d’investissement classique, l’adage « laissez courir vos bénéfices » est souvent recommandé. Mais dans ce concours, la règle est différente.

📈 Exemple : Si l’une de vos actions préférées publie des résultats supérieurs aux attentes le 15 avril, son cours grimpera probablement dans les jours suivants. Cependant, cette tendance ne durera pas jusqu’à la fin du concours, fin mai. Une fois que la hausse atteint un plateau, prenez vos bénéfices et repositionnez-vous sur une nouvelle valeur prometteuse, susceptible d’apporter une autre surprise positive.