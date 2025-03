Cinq actions favorites de Pauline Grange

En mars dernier, Pauline Grange, analyste boursière et gestionnaire de portefeuille d’un fonds durable chez Columbia Threadneedle, partageait avec Trends.be ses cinq valeurs favorites. Un an plus tard, comment ces actions ont-elles évolué ? Nous avons analysé leurs performances avec l’experte sud-africaine.

Pauline Grange avait sélectionné en mars 2024 des secteurs affichant une dynamique de croissance à long terme, tels que l’infrastructure hydrique, les semi-conducteurs et le commerce en ligne sur les marchés émergents. « Globalement, ce fut une année correcte pour le portefeuille », affirme Grange.

Pauline Grange © DR

Commençons par la déception : Dexcom.

1. Dexcom (DXCM) : une position déficitaire

Pauline Grange : « Dexcom représentait un choix plus risqué, mais nous privilégions les entreprises innovantes dans le secteur de la santé qui s’attaquent à des défis majeurs. Eli Lilly en est un bon exemple, avec ses avancées en matière de traitements contre l’obésité et la maladie d’Alzheimer. Dexcom s’inscrivait dans cette logique en tant que fabricant de systèmes de surveillance continue du glucose. Nous étions convaincus du potentiel des technologies numériques pour améliorer la gestion du diabète, une pathologie aux implications sanitaires majeures.

«Au départ, nous étions optimistes quant à son positionnement concurrentiel sur le diabète de type 1 et son expansion vers le type 2 avec des produits plus abordables. Cependant, l’environnement concurrentiel a évolué. Abbott a lancé un produit rival à un prix inférieur et a réorganisé son équipe commerciale, ce qui lui a permis de gagner des parts de marché. Par conséquent, Dexcom a perdu son statut premium et son cours a chuté de 40 %. Nous avons finalement décidé de solder notre position. »

2. Xylem (XYL) : des vents contraires sectoriels

« L’infrastructure hydrique est l’un des secteurs fondamentaux dans lesquels nous croyons. Xylem a connu un bon premier semestre, mais a perdu de l’élan au second. Deux facteurs expliquent cette contre-performance : tout d’abord, son exposition au secteur industriel, fragilisé par la hausse des taux d’intérêt et une récession modérée, en particulier en Europe et sur les marchés émergents. Ensuite, l’élection de Donald Trump a pesé sur le secteur, les investisseurs craignant un assouplissement des réglementations environnementales et une réduction des investissements dans l’eau et les infrastructures.

« Néanmoins, nous pensons que ces craintes sont exagérées. L’infrastructure hydrique reste une priorité structurelle. Les États-Unis souffrent d’un sous-investissement chronique dans la gestion de l’eau, alors que le changement climatique, avec son lot de sécheresses et d’incendies, rend ces investissements plus urgents. L’acquisition d’Evoqua par Xylem renforce sa position sur le marché, et nous anticipons un rebond dès que le cycle industriel repartira à la hausse. »

3. Trane Technologies (TT) : la demande croissante pour le refroidissement écoénergétique

« Trane Technologies est un leader mondial des systèmes de chauffage et de refroidissement. Sa croissance a été soutenue par la demande croissante en solutions de refroidissement à haute efficacité énergétique, notamment dans les centres de données et les bâtiments commerciaux. L’entreprise bénéficie de la nécessité de réduire la consommation énergétique et les émissions de CO2.

Le titre a progressé de plus de 20 %, et nous avons pris des bénéfices au plus haut. Malgré une correction récente, les perspectives à long terme restent positives. Les centres de données nécessitent des solutions de refroidissement massives, et Trane fournit des technologies à la fois écoénergétiques et économiquement rentables. En outre, ses systèmes offrent un retour sur investissement rapide, ce qui aide les entreprises à réduire leurs coûts énergétiques. »

4. TSMC (TSM) : une domination dans les semi-conducteurs

«TSMC a connu une année exceptionnelle, avec une croissance du chiffre d’affaires de plus de 30 % et une hausse des bénéfices de 40 %. La demande en puces dédiées à l’intelligence artificielle a explosé, et TSMC reste le leader incontesté du marché. Nvidia est désormais son plus gros client et dépend de TSMC pour la production de ses GPU de pointe.

« La situation géopolitique à Taïwan demeure un facteur de risque, d’autant plus avec un nouveau gouvernement américain en place.

L’incertitude plane sur la manière dont Trump réagirait en cas d’escalade des tensions avec la Chine. Une invasion chinoise de Taïwan aurait des répercussions économiques mondiales majeures. Selon Bloomberg, son impact dépasserait celui de la crise financière de 2008 et de la pandémie de Covid-19 combinés. TSMC est une entreprise clé pour Apple, Nvidia et l’ensemble de l’industrie technologique. C’est pourquoi nous pensons que les gouvernements feront tout leur possible pour éviter un tel scénario. »

5. MercadoLibre (MELI) : le leader du marché latino-américain

« MercadoLibre continue de dominer le marché latino-américain, tant dans le commerce électronique que dans la fintech. Grâce à des investissements stratégiques dans la logistique et les paiements numériques, l’entreprise a renforcé sa présence. Son réseau logistique optimisé lui permet d’accélérer les livraisons et d’offrir la livraison gratuite, ce qui renforce sa compétitivité. La division fintech connaît une forte croissance et propose des services financiers aux petites entreprises et aux personnes non bancarisées. Malgré des incertitudes économiques au Brésil et au Mexique, MercadoLibre affiche une croissance supérieure à celle du marché global. Le cours de l’action a progressé de 35 %, et nous considérons toujours ce titre comme un investissement clé sur le long terme. »

Une vision à long terme

« Nous nous concentrons sur les tendances structurelles et continuons d’investir dans des entreprises capables de tirer parti des mégatendances mondiales », explique Grange. « Le changement climatique et la transition énergétique sont des réalités économiques, indépendamment des discours politiques. Trump peut supprimer le terme ‘changement climatique’ des sites gouvernementaux, mais l’impact des phénomènes météorologiques extrêmes est tangible et nécessite des investissements.

Nous pensons également que l’énergie nucléaire jouera un rôle clé dans la transition énergétique. À l’heure actuelle, un réseau électrique entièrement basé sur les énergies renouvelables n’est pas viable technologiquement. Les centres de données et les processus industriels ont besoin d’une source d’énergie stable, et le nucléaire répond à cette exigence. Bien entendu, des protocoles stricts de sécurité et de gestion des déchets doivent être mis en place, mais l’énergie nucléaire demeure une option sérieuse pour l’avenir. »