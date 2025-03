Brussels Airlines va accroître sa capacité en 2025

Brussels Airlines a profité en 2024 des efforts entrepris pour améliorer sa rentabilité, alors que la compagnie aérienne prévoit une augmentation significative de sa capacité en 2025.

La filiale belge du groupe Lufthansa a annoncé jeudi avoir dégagé un résultat avant intérêts et impôts (ebit) ajusté de 59 millions d’euros en 2024, en hausse de 11% par rapport à 2023. Il s’agit d’un record. Le début d’année 2024 avait pourtant été poussif mais la seconde partie d’année s’est avérée “très positive”.

Brussels Airlines a atteint une marge ebit ajustée de 3,8% l’an dernier, presque à mi-chemin de sa marge cible de 8%. Pour y parvenir, la compagnie mise sur sa “base de coûts solides” et sur l’augmentation progressive de sa capacité. La compagnie aérienne ajoutera deux avions à sa propre flotte (un Airbus 330 pour les vols long-courriers et un Airbus 320 pour les vols court et moyen-courriers) et a conclu un contrat avec Air Baltic, qui exploitera quatre Airbus 220 pour le compte de Brussels Airlines pendant la saison estivale. Brussels Airlines se présente ainsi comme “la compagnie aérienne du groupe Lufthansa qui connaît la plus forte croissance”.

Brussels Airlines souligne avoir été, “tout au long de l’année 2024”, “l’une des compagnies aériennes les plus fiables d’Europe”.

En 2024, le transporteur aérien a enregistré un chiffre d’affaires d’1,544 milliard d’euros contre 1,537 milliard d’euros en 2023. Le nombre de passagers est en légère hausse (+1%) par rapport à 2023, à 8,36 millions, malgré un nombre de vols en baisse de 2%.

Fin 2024, la compagnie aérienne comptait 3.573 collaborateurs, un nombre en augmentation de 5% par rapport à fin 2023. Le transporteur affirme d’ailleurs accueillir dans ses rangs un nouveau collègue “presque chaque jour”.

L’année 2025 marque le centenaire du décollage du premier avion de la Belgique vers le Congo. “Il s’agit d’une étape importante et d’un témoignage du lien durable qui unit Brussels Airlines à l’Afrique”, souligne la compagnie, qui mise toujours sur son vase réseau d’Afrique subsaharienne.