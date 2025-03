Bruno Colmant, expert du Trends Invest Challenge: “La bourse me passionne, c’est le lieu où l’on pronostique l’avenir”

L’économiste accompagne le jeu boursier lancé par Trends Tendances. Fasciné par les marchés, il analyse leur importance en cette période chaotique et dévoile la façon dont il joue lui-même. Pas question d’EPF ou de fonds, pour lui, il insiste sur la perspicacité des choix. “Je suis un passionné de la bourse. Pas pour gagner, mais pour tenter de deviner les tendances.”

Bruno Colmant aime la bourse. L’économiste a dirigé celle de Bruxelles, notamment dans les périodes difficiles des années de la crise financière de 2007 – 2008. Mais surtout, il voit en elle une façon de deviner les trajectoires de l’économie. Déjà chroniqueur pour Trends Tendances, cet éternel pédagogue de l’économie a accepté d’accompagner en tant qu’expert le Trends Invest Challenge, qui débute officiellement le 24 mars (les inscriptions gratuites sont ouvertes depuis le 3 mars).

Bruno Colmant s’explique sur les contours de cette passion et dévoile, aussi, la façon dont il joue en bourse.

Les marchés financiers sont-ils devenus les régulateurs d’un monde qui vacille depuis le retour au pouvoir de Donald Trump aux Etats-Unis? Wall Street est-il le dernier rempart?

Je pense le contraire. Avant Trump, je vous aurais répondu par l’affirmative. Les marchés financiers, ce sont en effet huit millards d’individus qui interragissent et créent une forme d’autocontrôle. Voilà pourquoi on dit que les marchés sont omniscients. J’ai toutefois l’impression que nous sommes désormais dans un monde où le politique se réimpose très lourdement, au départ des Etats-Unis. Trump se moque de la bourse pour le moment car il a un plan qui vise à reformuler un nouvel ordre financier et monétaire. Le marché va devoir s’adapter à de grands chocs.

Y’aura-t-il des pôles de stabilité dans ce chaos?

A partir du moment où le moment devient un risque systémique, il n’y a plus de point de refuge à part l’or. C’est pour cela qu’il a augmenté de quelque 40% en un an. Le seul refuge, au fond, c’est ce qui traverse les siècles et le temps.

Le risque de volatilité est important, cela signifie-t-il que l’on risque un krach boursier?

Cela signifie en tout cas que l’on risque d’assister à de très amples variations, plutôt à la baisse, avec un peut-être un krach, en effet. Trump veut casser l’ordre financier et monétaire existant avec pour objectif final de nourrir son objectif de “retrouver l’âge d’or américain”. Il y a un risque réel d’aspiration de la valeur pour aller de l’Europe vers les Etats-Unis. Les actions européennes vont temporairement mieux, notamment sous l’effet du plan ReArm Europe, mais cela risque de ne pas durer. En tout cas, je m’attends à une année très compliquée.

Le Trends Invest Challenge débute le 24 mars. Les investisseurs restent-ils des acteurs ou sont-ils des instruments aspirés par les ETF et les Fonds?

Malheureusement, nous devenons de plus en plus des instruments. Pour leur propre rentabilité, les grandes banques ont créé des fonds ou des ETF, des produits à coût réduit pour toucher un nombre important d’actions que l’on ne pourrait pas se permettre d’acquérir sans cela. Mais lorsque l’on investit en bourse, il faut être un peu plus perspicace que cela, selon moi. Si tout le monde investissait via des ETF ou la gestion passive, le marché s’immobiliserait. Les ETF peuvent en outre créer un problème de liquidité, à terme.

Être plus perspicace, cela signifie mieux connaître les entreprises et être davantage agile?

C’est exactement cela.

Vous avez encore un rapport étroit avec la bourse, vous investissez?

Je suis un passionné de la bourse. Pas pour gagner, mais pour tenter de deviner les tendances. J’essaie d’appliquer ma vision de l’économie à la façon dont la bourse pourrait . réagir. La bourse est une fenêtre que l’on ouvre sur le futur sans jamais la franchir. j’avais déjà écrit cela dans un article en 2007.

C’est un exercice intellectuel passionnant?

Je sui fasciné par les analystes financiers qui décortiquent les entreprises. C’est hallucinant.

Les jeunes et les femmes sont de plus en plus intéressés, cela prouve que la bourse a encore un avenir?

Evidemment, nous sommes dans un monde d’économie et d’argent. Cela suscite une fascination réelle. Mais le perspicacité dont je parlais est fondamentale.