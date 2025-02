Briefing Bourse : quand Pékin tend la main à la tech

Briefing Bourse : ce qu’il faut savoir ce lundi 17 février. Tencent travaille avec DeepSeek et Xi Jinping rencontre les directeurs des entreprises technologiques. Le rallye de la tech chinoise est toujours sur les rails et les analystes revoient leurs objectifs de prix à la hausse. Et pour le reste de la journée ?

La tech chinoise, en marché haussier, est un des (sinon le) sujets boursiers de ce mois de février. En résumé, l’arrivée de DeepSeek a replacé la Chine sur la carte de l’IA, et les entreprises technologiques reçoivent un coup de pouce en bourse.

Et la vague continue de déferler. Ce lundi, Tencent est en hausse de plus de 4% (après avoir ouvert en hausse de plus de 6%). Plus tôt ce lundi, le cours a même atteint son niveau le plus élevé depuis juillet 2021. En cause : le groupe a annoncé que son application de messagerie Weixin était en train de faire des tests avec DeepSeek.

Les analystes aussi partagent l’optimisme. Goldman Sachs par exemple vient d’augmenter ses objectifs de prix pour le CSI 300, le principal indice de Shanghai. Les experts estiment que l’IA pourrait fortement augmenter les bénéfices et pourrait rapporter jusqu’à 200 milliards de dollars aux entreprises chinoises. Sur les 12 mois à venir, ils estiment que le CSI 300 atteindra 4.700 points (contre une estimation précédente de 4.600). Soit une hausse de 20% par rapport au niveau actuel.



Réunion avec Xi Jinping

Voilà deux éléments qui soutiennent le rallye de l’IA ce lundi. Mais un autre, plus important encore, vient de Pékin. Pékin qui, ces dernières années, a plutôt voulu tenir la tech en laisse… se montre maintenant hyper optimiste et encourageant.

C’est ce que montre une rencontre organisée avec le président Xi Jinping et de nombreux chefs d’entreprises technologiques, qui s’est tenue ce lundi. Ce qui est plutôt rare, ce sont habituellement les ministres qui discutent avec le monde des entreprises.

Selon les informations de Reuters, l’objectif de ce symposium était de stimuler le sentiment du secteur privé et à l’encourager à développer ses activités, en Chine mais aussi ailleurs dans le monde. Le tout dans un contexte d’intensification de la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. Les descriptions officielles sont restées plutôt vagues.

La réunion a d’ailleurs eu son impact en bourse. Les investisseurs ont passé les images au peigne fin… et Baidu a perdu 8% parce qu’aucun représentant n’a été aperçu. Pony Ma, CEO de Tencent (lire plus haut) était quant à lui présent.

Le Hang Seng Tech Index, indice technologique d’Hong Kong (où sont cotées de nombreuses entreprises chinoises) a également profité de la réunion : il a atteint son niveau le plus élevé en trois ans, au cours de la journée (même s’il clôture en légère baisse).

Résultats à Bruxelles

Rien à signaler ce lundi. Mais plus tard cette semaine, EVS (mardi soir), Kinepolis (jeudi matin) et Cofinimmo (vendredi matin) publieront leurs résultats – entre autres.

Au niveau des publications de données macro-économiques, il n’y a rien d’important à signaler non plus ce lundi. Mais plus tard cette semaine, des indices PMI (US, notamment) et des chiffres sur la confiance des consommateurs (européens) sont attendus.