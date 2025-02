Briefing Bourse : les marchés rassurés après les élections en Allemagne

Briefing Bourse : ce qu’il faut savoir ce lundi 24 février. Les marchés sont rassurés après les élections allemandes. Une flopée de résultats est attendue cette semaine ; voici par exemple déjà ceux de Retail Estates.

L’Allemagne a voté ce dimanche (de manière anticipée, après la chute du gouvernement il y a quelques mois). Les conservateurs de la CDU/CSU l’emportent. Les extrêmes ont été contenus, malgré une hausse des votes. Comme en Belgique, il faudra former une coalition pour obtenir une majorité ; la CDU devrait se tourner vers les autres partis démocratiques, comme l’a dit son leader Friederich Merz lors de la campagne. Un scénario qui rassure les marchés, ce lundi matin.

Tôt ce matin, les futures du DAX étaient en hausse de 1,4%. Ceux de l’Euro Stoxx 50 étaient en hausse de 0,66%. A l’ouverture, l’indice allemand gagne 0,3% mais l’indice européen perd 0,4%.

L’euro a grimpé à 1,0528 dollar : une hausse de plus de 0,5%. Mais il a entre-temps rechuté, à 1,049 dollar.

Le taux allemand à 10 ans est en hausse de 0,30%, à 2,4710%, à l’heure d’écrire ces lignes.

Résultats

Bruxelles

Ce lundi, on attend les résultats de Retail Estates et Vastned Belgium. La première ce matin et la deuxième ce soir.

Pour Retail Estates, le bénéfice EPRA est en hausse, de 4,68 à 4,71 euros par action. En tout, le bénéfice net atteint 69,6 millions d’euros, sur les trois premiers trimestres de 2024.

Les revenus locatifs nets affichent 106,2 millions d’euros, une hausse de 3% en un an.

Le taux d’endettement est en baisse, à 43,5% (contre 44,6% il y a un an).

La valeur du portefeuille est en hausse, dépassant les deux milliards d’euros (+1,4%).

Le taux d’occupation affiche 98%.

L’entreprise prévoit un dividende de 5,10 euros par action.

L’action gagne 0,7% à l’heure d’écrire ces lignes.

C’est une semaine où les résultats risques de souffler le chaud et le froid sur les marchés : rien qu’à Bruxelles, 19 entreprises vont annoncer leurs chiffres. Dont plusieurs poids lourds du Bel20, comme Ackermans & van Haaren, AB InBev, Argenx, Syensqo et UCB. Puis il y a aussi les deux entreprises publiques, dont le cours a fortement chuté ces dernières années, Bpost et Proximus.

Ailleurs qu’à Bruxelles, PostNL a publié ses résultats ce matin. Un bénéfice en forte baisse, chutant plus que les estimations des analystes. L’action est néanmoins en hausse de plus de 1%.

Nvidia

Aux États-Unis, c’est entre autres Nvidia qui passe sur le grill. Et ce, mercredi. Depuis l’émergence de DeepSeek, de nombreux investisseurs se demandent si la croissance folle de Nvidia va tenir la route, et si l’entreprise n’est pas surévaluée. Ce sera donc le moment de vérifier si de nouvelles tendances peuvent être aperçues dans ses chiffres.