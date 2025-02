Briefing Bourse : les chiffres rouges d’Umicore, chute libre de l’action

Briefing Bourse : ce qu’il faut savoir ce vendredi 14 février. Umicore publie un chiffre d’affaires et un bénéfice en baisse. Econocom réduit son dividende. Et pour le reste de la journée ?

Résultats à Bruxelles

Umicore

Umicore, qui faisait partie des grands perdants du marché belge et européen en 2024, a annoncé ses résultats ce vendredi matin.

L’entreprise de recyclage de métaux précieux va-t-elle inverser les choses cette année ? Elle la commence en tout cas avec un bénéfice en chute de 22% (sur l’année 2024), plombé par la dépréciation de sa branche de matériaux pour batteries.

En termes bruts, le bénéfice est à 763 millions d’euros. Et pour 2025, elle s’attend plus ou moins au même chiffre : il devrait être compris entre 720 et 780 milliards.

Le bénéfice avant intérêts et impôts ajusté a atteint 478 millions d’euros (-29 % par rapport à 2023).

Son chiffre d’affaires, de 3,5 milliards d’euros, est en baisse également (3,9 milliards en 2023).

Les dépenses d’investissement sont en baisse, comme l’entreprise a arrêté la construction d’une usine au Canada. Elles ont atteint 555 millions d’euros (-35%).

L’action est en chute de 11% en fin de matinée. Suivez ICI le cours d’Umicore.

Econocom

La société a annoncé ses résultats cette nuit.

Si le chiffre d’affaires est en hausse de 3,6% à 2,74 milliards d’euros, le bénéfice a chuté de près de 40%, à 37,7 millions d’euros, ou 0,22 euro par action.

L’entreprise informatique réduit son dividende, en conséquence. Il devrait s’élever à 0,10 euro, contre 0,16 euro il y a un an.

L’entreprise a néanmoins pu réduire ses dettes, de 181 à 96 millions d’euros. Pour 2025, elle s’attend à une croissance plus forte.

Quelle est la réaction du marché ? Suivez le cours ICI.

Autres résultats

Pas d’autres résultats ne sont prévus à Bruxelles, ce vendredi.

Mais à Paris, c’est Hermès qui annonce ses résultats, à 9h. Des résultats très attendus pour prendre la jauge du secteur du luxe. Burberry et Richemont avaient fait mieux que prévu et leur cours s’était envolé, plus tôt cette année, mais le bilan de LVMH a été interprété de manière mitigée et l’action a chuté en bourse. Plus tôt cette semaine, Kering a également fait un bond après ses résultats.

Shein : IPO retardée

C’est une des introductions en bourse les plus attendues en ce moment. Le groupe chinois de la fast fashion vise une IPO à Londres, lors du premier semestre. Selon les informations du Financial Times, elle serait reportée au second semestre. En cause : les plans de Trump de mettre fin aux règles dites “de minimis”, une exonération qui permet à Shein d’importer à petits prix aux États-Unis. Ces plans auraient un grand impact sur les affaires de Shein – et le groupe attend de voir ce que cela signifie pour lui.