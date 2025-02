Briefing Bourse : le calme avant la tempête des résultats

Briefing Bourse : ce qu’il faut savoir ce mardi 25 février. Le calme avant la tempête à Bruxelles et aux États-Unis. Les actions chinoises sont dans le rouge.

A Bruxelles, c’est une grosse semaine de résultats, avec de nombreux poids lourds du Bel 20. Mais ce mardi, il n’y a personne au programme.

Pareil aux États-Unis, où le marché retient son souffle avant les résultats de Nvidia, ce mercredi soir. Et les attentes sont énormes : une hausse de 72% du chiffre d’affaires trimestriel.

Ailleurs sur les marchés, l’or a atteint un nouveau record ce lundi soir, à 2.956,19 l’once.

Asie

En Corée du Sud, la Banque centrale a baissé son taux d’intérêt de 25 points de basse, à 2,75%. En cause : une croissance plus lente que prévue de l’économie et les menaces de droits de douane de Trump.

En Asie toujours, la tech notamment a subi un revers. Alibaba par exemple a perdu plus de 8%, avant de remonter à -4%. Le Hang Seng perdait près de 3%, mais se trouve à -1,5% peu avant la clôture. Cela à cause de menaces américaines de vouloir limiter les investissements chinois aux États-Unis de limiter davantage encore les exportations de puces vers la Chine.