Briefing Bourse : EVS en forme, nouveau sommet européen sur l’Ukraine

Briefing Bourse : ce qu’il faut savoir ce mercredi 19 février. EVS a publié ses résultats et Macron réunit un nouveau sommet sur l’Ukraine et la sécurité. Et pour le reste de la journée ?

Résultats à Bruxelles

Evs

L’entreprise liégeoise, spécialisée dans l’imagerie et la diffusion d’événements sportifs, a annoncé ses résultats annuels ce mardi soir après la clôture.

Elle publie un chiffre d’affaires en hausse de 14,3% à 198 millions d’euros, pour un EBIT de 45 millions et une marge de 22,7%. C’est en ligne avec les attentes du marché. Les Jeux Olympiques notamment ont été un moteur de croissance.

Le bénéfice net, de 43 millions d’euros, dépasse celui de 2023 de 6 millions et les estimations de 2 millions.

EVS dégage ainsi un dividende de 1,10 euro par action.

L’entreprise commence l’année “avec un carnet de commandes bien rempli” : elle s’attend à une nouvelle croissance du chiffre d’affaires, compris dans une fourchette de 195 à 210 millions d’euros.

Quelle réaction en bourse après les résultats ? Suivez ICI le cours d’EVS.

Autres résultats

Ce mercredi soir, on attend également les résultats d’Aedifica et Ascensio.

Macro

A niveau macro-économique, on attend notamment les chiffres de l’emploi et du chômage aux Royaume-Uni, où l’inflation vient également de tomber. Elle est à 3%, davnatge en hausse que ce qui était estimé. Autre publication de données : le sentiment économique en Union européenne et en Allemagne (indicateur ZEW).

A Paris, il y a également une nouvelle réunion à propos de l’Ukraine et de la sécurité européenne. Ce qui risque d’avoir des impacts sur les cours des entreprises européennes de la défense.