Bourse : vers une hausse du prix du chocolat?

Les futures (contrats à terme) du cacao augmentent fortement ces derniers temps.

La semaine dernière, les futures ont atteint 3.750 dollars environ la tonne à New York. C’est leur niveau le plus élevé depuis 1979. En un an, ce prix a augmenté de 70%, quasiment en ligne droite.

Lire aussi | Les Belges dépensent en moyenne 173 euros en chocolat par an

A Londres, le contrat pour mars affiche plus de 3.200 livres la tonne. Du jamais vu depuis les années 1920. Comment expliquer cette hausse? D’un côté, il y a une demande forte. De l’autre, une production en baisse, notamment à cause de conditions météorologiques défavorables. La saison des récoltes ne fait que commencer mais les perspectives ne sont pas bonnes. Et elles pourraient empirer… Le chocolat risque donc bien de devenir plus cher, même si personne ne sait encore dans quelles proportions ces contraintes influeront sur le prix du produit final.