Bourse : vers un « october crash » à la 1987 ?

De nombreux investisseurs voient des similitudes entre le cours du S&P 500 en 2023 et celui de 1987. Wall Street avait alors connu un « lundi noir » en octobre, avec des chutes très importantes. Un tel krach aurait un impact important sur les bourses européennes. Faut-il s’y attendre ?

Les gains ou pertes du passé ne sont bien entendu pas des garanties pour les mouvements futurs, mais de nombreux investisseurs voient des similitudes entre 2023 et 1987. C’est-à-dire une hausse conséquente entre le début de l’année et l’été (fin juillet et début août, respectivement), puis une légère baisse. Avant une chute importante : le 19 octobre 1987, les principaux indices de Wall Street ont connu une baisse de plus de 20%. Depuis, la journée porte le surnom de « Black Monday ».

La question que se posent ces investisseurs est donc : les cours vont-ils connaître le même sort en 2023 ? Pour les analystes de Ned Davis Research, les similitudes sont en effet « frappantes », mais cela ne voudrait pas dire qu’il faudrait forcément s’attendre à un krach en octobre. C’est ce qu’ils écrivent dans une récente note, consultée par Insider.

Similitudes… mais aussi différences

D’abord, ils expliquent cette « correction » du S&P 500, depuis la fin de l’été. « Les moyennes pondérées en fonction de la capitalisation ont enregistré des gains importants depuis le début de l’année, mais la ‘largeur’ sous-jacente du marché (pourcentage d’actions qui sont en hausse, NDLR) a été faible. Les craintes d’inflation ont poussé les taux d’intérêt à la hausse, suscitant des inquiétudes quant à d’autres hausses de taux. Les secteurs sensibles aux taux ont sous-performé. Plus récemment, le dollar s’est renforcé, ce qui pourrait entraver la reprise des bénéfices. À l’approche du mois d’octobre, le S&P 500 a perdu près de 8 % par rapport à son plus haut niveau de l’été », écrivent-ils.

Une description qui résume 2023, mais aussi 1987, ajoutent-ils. Mais les similitudes s’arrêtent déjà là, et de l’autre côté, il y a de nombreuses différences. Par exemple, après le « lundi noir » d’il y a 36 ans, des mesures ont été prises pour interrompre les négociations (si le cours chute de 7%, de 13% ou de 20%). De telles chutes sur une journée sont donc quasi impossibles aujourd’hui.

Une autre différence réside dans le pic de l’année en cours. Cette année, le S&P 500 a augmenté de près de 20% entre début janvier et son niveau le plus élevé de l’année. En 1987, la hausse était bien plus vertigineuse : il avait augmenté de près du double, rappellent les analystes. Une quelconque chute serait donc moins prononcée, de manière relative, comme la base est moins élevée, peut-on ajouter.

« Pas probable »

A échelle macroéconomique, les choses ne sont pas pareilles. Ce serait là la « plus grande différence ». En 1987, durant toute l’année, l’économie et l’inflation accéléraient. Cette année, « l’accélération de l’activité a été beaucoup moins forte », remarquent les experts. Ils en concluent que les similitudes ne suffisent pas pour déduire qu’un krach à la 1987 soit probable.

Néanmoins, selon les experts de Bank of America, une baisse en octobre serait synonyme de bons retours d’ici à la fin de l’année.