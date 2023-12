Bourse : le rallye de Santa va-t-il amener Wall Street vers un record cette année encore ?

Le S&P 500 est en passe de retrouver son niveau record. Pourrait-il l’atteindre et le dépasser cette année encore ?

Un « rallye de fin d’année » a traditionnellement lieu sur le dernier mois de l’année, et 2023 confirme la tendance. Depuis le début du mois, le S&P 500 est en hausse de 5% et a même atteint son plus haut niveau pour l’année, il y a une semaine.

Mais toute l’année 2023 semble plutôt bonne pour l’indice phare de Wall Street. Il a gagné plus de 24% depuis le début de l’année, dont une hausse de 15% depuis fin octobre. Il s’approche donc pas à pas de son niveau record, atteint le 3 janvier 2023 (4.796,56 points) : il ne lui reste plus que 0,88% à parcourir pour l’atteindre. Et ce en quatre jours s’il veut clôturer l’année sur un record.

Les astres semblent s’aligner

Quelques signes laissent en effet penser qu’atteindre ce record avant la Saint-Sylvestre serait possible. D’abord, la hausse moyenne journalière depuis fin octobre a été de 0,35%. Si le cours suit cette tendance, il pourrait réussir à battre son record.

Aussi, le 30 novembre 2021, le cours était au même niveau que le 30 novembre 2023. Si le cours continue à se calquer sur son parcours de 2021, il pourrait aussi arriver à son niveau record. Mais il faut bien sûr garder en tête que le rendement passé n’est pas une garantie pour le parcours futur d’un indice.

Du point de vue macro-économique aussi, les augures sont plutôt bons. L’inflation américaine continue de baisser, et la Fed a laissé entendre que des baisses des taux seraient désormais à l’horizon. Puis dans les données des activités et du marché du travail, il n’y a pas de voyants au rouge en ce qui concerne une éventuelle récession (du moins dans l’immédiat.)

Ce sera là une semaine plutôt calme en termes de publication de données. Le seul rapport important est celui des premières demandes de chômage. Aucune grande entreprise n’annoncera ses résultats trimestriels. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles (et une hausse du cours) ? Ou sans bonnes nouvelles, la bourse manquera-t-elle de carburant pour continuer sa hausse ? Cela reste à voir.

Dow et Nasdaq : déjà un record

Le Dow Jones, indice industriel américain, est en hausse de 12% sur l’année. Il a, lui, a déjà battu son record historique, la semaine dernière.

L’indice technologique phare de Wall Street, le Nasdaq 100, a aussi établi un nouveau record la semaine dernière ; semaine qui compte d’ailleurs ses cinq meilleurs chiffres de tous les temps. Après une année 2022 où il a perdu un tiers de sa valeur, il affiche une hausse de près de 55% sur 2023.

Bel 20 : loin du compte

Si les perspectives sont bonnes pour un nouveau record cette année encore aux États-Unis, elles le sont moins en Belgique. Le Bel 20, indice principal de la bourse de Bruxelles, en rouge sur l’année (-2%), devrait gravir une pente de 20% pour retrouver son sommet.

Pour la zone euro, l’Euro Stoxx 50 est en hausse de 17% sur l’année. Bien qu’il ait dépassé son niveau d’après covid (où les indices américains ont par exemple tous connus leur précédent record) et qu’il ait récupéré toutes ses pertes de 2022, il lui reste plus de 20% à faire pour battre son record, datant de mars 2000.