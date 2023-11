Benoît van den Hove (Euronext): “Banquiers et investisseurs, soyez prêts pour l’argent du bon d’Etat” 

Dans notre Trends Talk, le CEO d’Euronext Brussels salue la résilience des marchés: 2,6 milliards ont déjà été levés cette année. Et il invite tous les acteurs à proposer des produits financiers de qualité le 4 septembre 2024, date de la libération du bon d’Etat, car “c’est de l’épargne transformée en investissement”.

Benoît van den Hove, patron de la Bourse de Bruxelles depuis le 1er juillet 2023, est l’invité de notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z. Il reconnaît que la conjoncture économique est difficile, mais salue la grande résilience des marchés.

“Depuis un an et demi ou deux ans, on a une chaîne de valeurs du financement qui est sous forte pression, entame le CEO d’Euronext Brussels. Que ce soit du simple prêt hypothécaire au financement beaucoup plus complexe, en ce compris en action, il y a beaucoup de tensions avec des attentes de rendement beaucoup plus élevées que ce que l’on a connue par le passé, avec ces taux de la banque centrale qui ont fortement augmenté suite à l’inflation.”

Pourtant, les nouvelles ne sont pas si mauvaises que cela. “Malgré cela, je trouve que le marché est resté très résilient et dynamique, prolonge Benoît van den Hove. Quand je regarde Bruxelles, les montants qui ont été levés en actions en 2023, jusque fin novembre, s’élèvent à 2,6 milliards. C’est légèrement en-dessous de la moyenne des six dernières années où nous étions à 2,8 milliards.”

Les entreprises continuent à lever des fonds pour investir ou pour renforcer le bilan quand il est en danger. C’est dû à une volonté de réfléchir à long terme, malgré les vicissitudes, mais aussi grâce à “la variété d’investisseurs auxquels on a accès”, précise-t-il.

Benoît van den Hove évoque la place importante occupée par l’immobilier à Bruxelles et la pression particulière qui s’exerce sur lui. “L’immobilier avait fortement augmenter grâce à la faiblesse des taux, dit-il. C’est un secteur dont la valorisation dépend très fort des taux d’intérêt. Depuis 2018, sur les 17 milliards levés à la Bourse de Bruxelles, 7 milliards concernent l’immobilier, soit 7%, cela vous donne une idée de l’importance de ce secteur pour nous. Cette année, on va arriver quasiment au milliard d’euros: elles continuent à avoir la confiance de leurs investisseurs. Mais on voit que certaines de ces sociétés regardent leur portefeuille d’actifs, avec une gestion plus dynamique.”

Le CEO évoque aussi, dans ce Trends Talk, les efforts réalisés actuellement à destination du secteur des technologies, vecteur de développement pour les années à venir avec ces huit champions déjà côtés, dont la croissance est déjà forte. Un événement a eu lieu à Paris cette semaine à leur intention.

Aux investisseurs, Benoît van den Hove conseiller de “regarder à long terme”. Et il lance un appel particulier en vue… du 4 septembre 2024. “L’Etat a levé 22 milliards avec les bons d’Etat. Le 4 septembre 2024 est la date à laquelle ce bon d’Etat se remboursera. A toutes les entreprises et aux banquiers que je vois, je leur dis: soyez prêt ce 4 septembre avec une offre de produits financiers et d’investissements qui soit intéressante. Ces 22 milliards, c’est principalement de l’épargne qui a été transformée en investissement. Quand cet argent sera libéré, venez chez nous!”

Benoît van den Hove évoque aussi longuement l’évolution d’Euronext et son développement permanent. Un Trends Talk à ne pas manquer.