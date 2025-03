Belle opportunité d’achat pour Sprott Physical Uranium Trust

Les investisseurs dans le fonds d’uranium physique du spécialiste des matières premières font grise mine. L’action a en effet suivi la chute du cours de l’U3O8, qui a cédé 41% en un an. Mais nous tablons sur un retournement de tendance dans l’année.

Entre la création du trust en juillet 2021, après l’acquisition d’Uranium Participation Corp par Sprott, et jusqu’à début février 2024, le cours de Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) a triplé, atteignant un sommet provisoire à 33,84 dollars canadiens (CAD). Le prix au comptant de l’uranium avait alors doublé en moins de six mois et atteint un sommet provisoire d’environ 108 dollars par livre d’uranium (U3O8).

Depuis, il a toutefois perdu 41%, à 63,7 dollars la livre d’U3O8. L’action a quant à elle abandonné plus de 45%. Les services aux collectivités se montrent plus attentistes, notamment du fait des incertitudes entourant l’interdiction des importations de produits russes à base d’uranium aux États-Unis à partir de janvier 2028. En outre, ils profitent de livraisons supplémentaires à des tarifs avantageux, dans le cadre des contrats existants.

Plus récemment, le marché s’est refroidi en raison de l’impact potentiellement négatif de Deepseek sur la demande supplémentaire d’électricité pour des applications liées à l’intelligence artificielle, et de l’appel de Donald Trump à un nouvel accord de désarmement nucléaire avec la Russie, qui pourrait fournir un approvisionnement secondaire en uranium.

Par ailleurs, la dissolution d’un fonds kazakh détenant 2,2 millions de livres d’U3O8 a exercé une pression baissière supplémentaire sur un marché au comptant illiquide, tout comme les ventes sporadiques par de nouveaux producteurs sans contrat de vente.

Contrats à terme

Mais la majeure partie des ventes d’uranium se fait par le biais de contrats à terme. Or, les prix à terme ont continué d’augmenter en 2024, de 72 dollars la livre d’U3O8 en janvier 2024 à 81 dollars en janvier 2025. Lors d’une récente conférence, le directeur financier de Cameco, Grant Isaac, a indiqué qu’en tenant compte uniquement des réacteurs construits, le secteur aurait besoin d’environ 3,5 milliards de livres d’U3O8 d’ici 2040, dont 2,1 milliards pour lesquels aucun contrat n’a encore été établi.

Dès lors, la consommation annuelle moyenne devrait s’établir à environ 235 millions de livres. L’offre actuelle (primaire + secondaire) représente quelque 180 millions de livres : trop peu pour répondre à la demande attendue lors de la prochaine décennie.

SPUT dispose actuellement de 66,2 millions de livres d’U3O8 et de 10,7 millions de dollars en espèces. Certains analystes s’inquiètent car si l’action d’échange en deçà de la valeur liquidative du trust lorsque les liquidités seront épuisées (probablement en mai ou juin), SPUT pourrait devoir vendre de l’uranium pour répondre à ses besoins de trésorerie au lieu d’émettre de nouvelles parts. Le gestionnaire du trust a récemment indiqué que 50 à 100.000 livres d’U3O8 pourraient être vendues si nécessaire et que les 16 millions de livres se situant aux États-Unis pourraient être cédées plus cher, alors que les droits de douane pourraient tirer vers le haut le prix du métal outre-Atlantique.

Conclusion

Comme l’action SPUT se négocie presque systématiquement sous la valeur liquidative, la levée de fonds est difficile, surtout dans l’optique d’un maintien de la confiance. Nous tablons toutefois sur un retournement de tendance dans l’année, notamment avec l’annonce de plans d’investissement des grandes entreprises technologiques dans le secteur de l’uranium, des initiatives de l’administration Trump et/ou d’annonces de rachats.

Le pessimisme ambiant est toujours propice à l’achat. Nous envisageons donc de racheter des actions précédemment vendues.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 19,79 dollars canadiens

Ticker : U-UN CN

Code ISIN : CA85210A1049

Marché : Toronto

Capit. boursière : 5,3 milliards CAD

C/B 2024 : –

C/B attendu 2025 : –

Perf. cours sur 12 mois : -24%

Perf. cours depuis le 1/1 : -16%

Rendement du dividende : –