Bekaert: une machine à cash sous-évaluée

Ces dernières années, Bekaert a pris les mesures nécessaires, mais les investisseurs n’en récoltent pas encore tous les bénéfices. Une conjoncture industrielle difficile empêche une réévaluation significative de l’action. Cependant, les fondamentaux restent solides.

Bekaert parvient à protéger ses marges bénéficiaires, même si les volumes et le chiffre d’affaires connaissent une légère baisse. En 2024, le chiffre d’affaires a chuté de près de 9 %, mais la marge sur le résultat opérationnel sous-jacent est restée stable à 8,8 %, contre 9 % en 2023. Et bien au-dessus des 5,6 % enregistrés en 2019. Cette tendance à la hausse des marges est le résultat d’une stratégie axée sur des produits à valeur ajoutée élevée et un contrôle rigoureux des coûts. Bien que cela entraîne parfois une perte de volumes et de revenus à court terme, cela rend l’entreprise et ses marges plus résilientes, même en période de conjoncture difficile. D’ici 2026, Bekaert prévoit de réaliser une marge de 10 %. Récemment, Bekaert a vendu ses activités en Amérique du Sud, jugées à faible valeur ajoutée.

Performance et stratégie

« La stabilité de nos marges bénéficiaires et la bonne génération de trésorerie en 2024 sont une nouvelle preuve que notre stratégie fonctionne », a déclaré le PDG Yves Kerstens lors de la présentation des résultats annuels. Le chiffre d’affaires consolidé a diminué de 8,6 %, à 4 milliards d’euros, principalement en raison d’une deuxième moitié d’année plus faible, avec notamment un troisième trimestre décevant. « Le quatrième trimestre a montré une certaine amélioration », a ajouté Yves Kerstens. Pour 2025, l’entreprise prévoit une stabilité du chiffre d’affaires avec au moins des marges similaires. La première moitié de 2025 sera encore affectée par la faiblesse des marchés finaux, mais Bekaert anticipe un redressement dans la seconde moitié de l’année. Cela signifie que Bekaert devrait afficher une performance similaire dans les deux moitiés de l’année, bien que la deuxième moitié soit généralement plus faible.

Rentabilité et retour aux actionnaires

Outre les marges stables, les flux de trésorerie sont relativement solides malgré la conjoncture défavorable. L’année dernière, Bekaert a généré un flux de trésorerie libre de 193 millions d’euros, qui peut être utilisé pour récompenser les actionnaires.

Bekaert a augmenté son dividende à 1,9 euro par action, soit une augmentation de 90 % par rapport à 2020. L’entreprise met également en œuvre un programme de rachat d’actions d’une valeur de 200 millions d’euros. Entre 2020 et 2025, Bekaert prévoit de distribuer environ 750 millions d’euros aux actionnaires, ce qui représente 40 % de la capitalisation boursière actuelle. Le bilan reste solide, avec un ratio d’endettement de seulement 0,5 fois le flux de trésorerie opérationnel. Bekaert est une véritable machine à cash sous-évaluée.

Les solides fondamentaux de l’entreprise se traduiront en résultats dès que la conjoncture s’améliorera et que les volumes et les revenus augmenteront. En ce qui concerne ses propres produits à fort potentiel de croissance, l’ascension est un peu plus lente que prévu. La demande pour un composant destiné à la production d’hydrogène vert a augmenté de seulement 40 % au lieu de la doublement attendu. L’incertitude politique et l’annulation de certains projets ralentissent la production d’hydrogène vert. Bekaert limite le risque en liant ses investissements à l’augmentation de la demande. La demande pour Dramix, un produit à base de fibres d’acier utilisé dans des projets d’infrastructure permettant des économies en acier et en béton, a également ralenti l’année dernière, mais le carnet de commandes pour 2025 est bien rempli.

Conclusion

Les investisseurs se laissent décourager par la faible conjoncture industrielle et la baisse des revenus, mais ils perdent de vue les forts fondamentaux de l’entreprise. Les marges stables protègent les flux de trésorerie, et le rendement du flux de trésorerie libre est très attractif, atteignant 10 % de la capitalisation boursière. Le ratio cours/bénéfice est de seulement 7. Dès que la conjoncture s’améliorera, Bekaert pourrait connaître un fort rebond boursier. Nous maintenons notre recommandation d’achat.

Conseil : Acheter

Risque : Moyen

Note : 1B