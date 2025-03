Basic-Fit : opportunité d’achat après la chute du cours ?

Basic-Fit a lourdement chuté après l’annonce de ses résultats, mais les perspectives de la croissance restent bonnes.

Après les résultats annuels, le cours de l’action Basic-Fit a chuté de 20,5%, en raison d’un ajustement de la stratégie en 2025 et 2026. Malgré cela, l’action reste très prometteuse. Basic-Fit a terminé l’année 2024 avec 1.575 salles de sport (+12%) et le nombre de membres a augmenté de 12% pour atteindre 4,25 millions l’année dernière. La chaine a ajouté 202.000 membres au cours des deux premiers mois de 2025.

Après une croissance de 16% de son chiffre d’affaires en 2024, à 1,215 milliard d’euros, Basic-Fit vise une croissance de 13 à 17% de son chiffre d’affaires cette année. Ces chiffres sont légèrement décevants, mais la surprise vient surtout de la mise à jour de la stratégie. Basic-Fit souhaite toujours dépasser les trois mille succursales à long terme. Mais jusqu’à fin 2026 inclus, le groupe veut surtout se renforcer financièrement : le ratio dette nette/ebitda devrait passer de 2,6 fin 2024 à moins de 2,0.

Salles de sport sans personnel

Dans le même temps, Basic-Fit investit pour ouvrir davantage de salles de sport ouvertes 24 heures sur 24. Au Benelux, 75 % des salles sont ouvertes sans personnel, avec une surveillance par caméra via une salle de sécurité à distance. Les heures d’ouverture sans personnel sont également étendues en Espagne et en Allemagne.

Avec 858 salles, la France est de loin le plus grand marché de Basic-Fit, mais l’entreprise ne peut pas y avoir de salle sans personnel. Toutefois, elle y a mené un projet pilote réussi au cours du second semestre 2024, avec 75 salles ouvertes 24 heures sur 24 avec du personnel. Ce projet pilote a été étendu à 333 clubs en janvier dernier. Le coût supplémentaire de 35 millions d’euros lié à l’élargissement des horaires d’ouverture, principalement pour le personnel en France, devrait être récupéré grâce à l’augmentation du nombre de membres, d’ici à 2026. En outre, de plus amples détails sur la plateforme de franchise que Basic-Fit lancera seront révélés au cours du second semestre 2025.

Conclusion

L’évolution des bénéfices sera plus rapide que celle des revenus dans les années à venir : la part des sites rentables devrait passer de 75% au début de 2025 à 90% au début de 2027. Avec un bénéfice par action estimé à 1,15 euro pour 2025 et un ratio cours/bénéfice (c/b) de 15,5, la recommandation d’achat est maintenue.

Avis : acheter

Risque : élevé

Note : 1C

Prix : 18,40 euros

Ticker : BFIT NA

Code ISIN : NL0011872650

Marché : Amsterdam

Capitalisation boursière : 1,21 milliard d’euros

Ratio C/B en 2024 : –

Ratio C/B attendu en 2025 : 15,5

Différence de prix 12 mois : -7%

Différence de cours depuis le début de l’année : -18%

Rendement du dividende : –