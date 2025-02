BARCO surprend avec des marges plus élevées, son action décolle

Barco a souvent surpris les investisseurs avec ses résultats trimestriels, mais pas toujours de manière positive. Mais ce mardi, l’action est en hausse de plus de 15%.

Heureusement pour les actionnaires, la publication des résultats annuels a apporté des raisons de se réjouir. Barco a bénéficié d’un second semestre meilleur que prévu, notamment en termes de rentabilité.

Le chiffre d’affaires du groupe s’établit pourtant à 946,6 millions d’euros, en baisse de 10 % par rapport à 2023. La division Healthcare s’est montré la plus résiliente avec un recul limité à 4 % et une hausse des commandes de 7 %, portée par une demande soutenue aux États-Unis pour les écrans médicaux. À l’inverse, le segment Enterprise a été le plus touché avec une baisse du chiffre d’affaires de 16 % et une diminution des commandes de 18 %, Clickshare faisant face à une concurrence croissante et Barco s’étant retiré de certains marchés pour Control Rooms.

Le segment Entertainment a connu une amélioration progressive en cours d’année, mais termine 2024 avec une baisse du chiffre d’affaires de 9 % et une réduction des commandes de 7 %. Barco a néanmoins signé un contrat majeur en janvier puisqu’il va pouvoir équiper plus de 4 000 salles de nouveaux projecteurs laser.

Une rentabilité supérieure aux attentes

La principale surprise est venue de la rentabilité. L’EBITDA a atteint 120,8 millions d’euros, en recul de 15 % sur un an, mais nettement supérieur au consensus des analystes qui tablaient sur 103,6 millions d’euros. Cela représente une marge d’EBITDA de 12,8 %, contre 13,6 % en 2023, mais bien au-dessus des 11 % attendus. Barco a réduit ses coûts de 5 %, tout en maintenant ses investissements en R&D.

Fait notable, la marge d’EBITDA a fortement progressé au second semestre (16,7 %), contre 8,1 % sur les six premiers mois. Cette amélioration s’explique par une hausse des volumes et une meilleure composition des ventes, mais elle est aussi en partie gonflée par une opération sale-and-lease-back aux États-Unis. Sans cette transaction, l’écart de l’EBITDA par rapport aux attentes aurait été réduit de plus de moitié.

Le bénéfice net est descendu à 63 millions d’euros (0,71 € par action), contre 80,2 millions d’euros (0,89 € par action) un an plus tôt.

D’un point de vue géographique, Barco a souffert de commandes décevantes en Chine et d’un marché européen en difficulté. Seuls les États-Unis ont affiché une bonne dynamique. Toutefois, les tensions commerciales pourraient assombrir les perspectives de 2025, notamment si Donald Trump impose de nouveaux droits de douane sur les importations européennes.

Au total, les prises de commandes ont reculé de 7 % sur l’année, à 990,6 millions d’euros, et le carnet de commandes s’élevait à 563,7 millions d’euros fin 2024.

Une solide position financière et une stratégie de rémunération des actionnaires

Barco conserve une situation financière solide, avec une trésorerie nette de 259 millions d’euros, contre 241 millions un an plus tôt. La génération de cash flow libre a atteint 110,3 millions d’euros, bien au-delà des attentes (40 millions d’euros), grâce à une réduction des stocks et à des paiements anticipés de clients.

Les dépenses d’investissement ont été réduites à 42,6 millions d’euros, contre 54,4 millions d’euros en 2023.

Concernant 2025, Barco reste vague et n’avance pas d’objectifs chiffrés, se contentant d’indiquer une progression attendue du chiffre d’affaires et de la marge d’EBITDA.

En revanche, une hausse du dividende est annoncée à 0,51 € par action (contre 0,48 €). Barco active aussi sa trésorerie en lançant un programme de rachat d’actions. À cette fin, jusqu’à 60 millions d’euros seront alloués, ce qui permettra au groupe d’acheter un peu plus de 5 millions d’actions au prix actuel, soit environ 5,5 % du nombre total d’actions en circulation.

Conclusion

Une (légère) augmentation du dividende et le rachat d’actions sont des signaux positifs pour les investisseurs. Barco a été (trop ?) fortement sanctionné en Bourse, ce qui explique la réaction enthousiaste du marché à ces annonces.

Néanmoins, la prudence reste de mise : l’environnement macro-économique reste incertain et Barco dépend fortement des États-Unis (près de 50 % de son chiffre d’affaires), ce qui le rend vulnérable à une potentielle guerre commerciale.

Bien que l’action ne soit pas encore chère, avec un ratio de 5,5 fois l’EBITDA prévu et un joli rendement en dividendes de 4,5 %.

Nous maintenons notre recommandation à “Conserver/Attendre”.

– Recommandation : Conserver/Attendre

– Risque : Moyen

– Note : 2B