Argenx : perspectives et résultats brillants

Les résultats et les perspectives d’Argenx sont brillants et la valorisation est loin d’être excessive. À court terme, les investisseurs attendent la décision d’homologation aux États-Unis de la solution injectable préremplie du Vyvgart, qui permettrait d’élargir considérablement le groupe de patients cibles.

Le rapport annuel d’Argenx n’a guère apporté de surprise. La biotech avait déjà annoncé en janvier que son chiffre d’affaires (CA) avait augmenté de 29% sur trois mois au 4e trimestre, à 737 millions de dollars. Elle signait ainsi sa plus forte hausse trimestrielle jamais enregistrée en termes absolus (+164 millions) et pulvérisait le consensus (638 millions de dollars).

Le CA généré aux États-Unis a augmenté de 32% sur trois mois, à 649 millions de dollars. Quant au CA annuel, il a bondi de 84%, de 1,19 milliard de dollars en 2023 à 2,19 milliards de dollars. En base annualisée, les États-Unis ont vu leur CA grimper de 81%, à 1,9 milliard de dollars, le reste du monde de 122 %, à 162 millions, le Japon de 62%, à 89 millions et la Chine, de 179%, à 39 millions de dollars.

Les coûts d’administration, de vente et de recherche et développement se sont élevés à 583,2 millions de dollars au quatrième trimestre (515,2 millions en 2023) et 2,04 milliards en base annualisée (1,57 milliard en 2023) ; ils devraient atteindre 2,5 milliards de dollars en 2025.

Le bénéfice d’exploitation (Ebit) a atteint 103 millions de dollars au quatrième trimestre (-138,6 millions en 2023). La perte s’est fortement réduite, de 425 millions de dollars un an plus tôt à 21,7 millions à la fin de l’exercice 2024. Argenx entend générer un bénéfice net structurel à partir de 2025 et a comptabilisé un avantage fiscal unique de 725 millions de dollars, portant le bénéfice net du quatrième trimestre à 774,2 millions de dollars et celui de l’année, à 833 millions de dollars (13,92 dollars par action). La trésorerie est passée de 3,2 à 3,4 milliards de dollars en 2024.

Vyvgart

Argenx ne fournit pas (encore) de chiffres de vente distincts par indication approuvée du Vyvgart, mais il est clair que la nette accélération de la croissance à partir du troisième trimestre s’explique en premier lieu par le démarrage en fanfare de la commercialisation du Vyvgart Hytrulo (administration sous-cutanée) dans la polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC), après son approbation aux États-Unis en juillet dernier. Outre-Atlantique, le nombre de patients sous traitement pour cette indication est passé de 300 fin septembre à un millier fin décembre. Les traitements pour la myasthénie grave (MG) sont également en pleine croissance et des études de phase III sont en cours sur des patients atteints de MG séronégative, oculaire et pédiatrique ; les résultats sont attendus d’ici mi-2026.

À court terme, les investisseurs attendent la décision d’homologation aux États-Unis de la solution injectable préremplie, la troisième forme d’administration de Vyvgart qui permettrait également l’auto-administration par les malades atteints de MG et de PIDC aux États-Unis, un groupe cible bien plus important. En Europe, le Comité des médicaments à usage humain a déjà émis un avis positif ; la décision est attendue en mars ou avril.

Argenx passe actuellement à la vitesse supérieure avec son portefeuille d’études cliniques de phase avancée ; d’ici fin 2025, 10 études de phase III et 10 études de phase II seront en cours, pour l’efgartigimod, l’empasiprubart (ARGX-117) et l’ARGX-119. Les premiers essais cliniques sont aussi lancés pour quatre nouvelles molécules : ARGX-109, ARGX-121, ARGX-213 et ARGX-220.

Conclusion

L’action a connu un parcours boursier fulgurant, passant de 350 euros environ en juin à 650 euros en janvier. Les résultats et les perspectives sont brillants et la valorisation est loin d’être excessive, avec une valeur de l’actif économique (EV) inférieur à 10 fois le CA attendu pour 2025. Nous conseillons toujours de conserver le titre (rating 2B) et pourrions relever notre conseil si le cours reflue vers 550 euros.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 592,6 euros

Ticker : ARGX BB

Code ISIN : NL0010832176

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 36 milliards EUR

C/B 2024 : 44

C/B attendu 2025 : 40

Perf. cours sur 12 mois : +61%

Perf. cours depuis le 1/1 : -3%

Rendement du dividende : –