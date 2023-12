Argenx perd plus de 30 % après un deuxième échec de Vyvgart : 7 milliards d’euros de capitalisation boursière partent en fumée

Argenx annonce un nouveau revers cuisant pour son médicament Vyvgart. Après des résultats décevants, la société de biotechnologie interrompt ses recherches sur le pemphigus vulgaire, une maladie de la peau. Le marché boursier réagit, l’action a glissé de plus de 30 %.

Vyvgart est le nom commercial de l’efgartigimod, un inhibiteur de FcRn. Fin novembre, la société de biotechnologie avait déjà annoncé que l’étude portant sur la forme sous-cutanée du médicament, Vyvgart Hytrulo, pour la maladie du sang ITP (thrombocytopénie immunitaire primaire) n’avait satisfait ni aux critères primaires ni aux critères secondaires. À cela s’ajoute maintenant le même résultat décevant pour la phase III dans la maladie cutanée du pemphigus vulgaire (PV). Une fois de plus, Vyvgart n’a pas pu démontrer une différence d’efficacité suffisamment importante par rapport au groupe placebo.

Des milliards perdus en valeur boursière

Les ventes maximales prévues dans le cadre de l’ITP se situaient entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Pour le PV, les ventes maximales attendues se situaient entre 1 et 1,5 milliard de dollars. Dans la plupart des modèles d’analyse, le marché du PV représentait 50 à 70 euros de valeur par action.

Pour la deuxième fois en peu de temps, le cours de l’action a dû subir une forte baisse : -30% au début de la négociation sur Euronext Brussels. Cela représente une perte de valeur de marché de plus de 7 milliards d’euros. A une heure de la clôture de la bourse, la baisse affiche toujours -24%.

Bien sûr, il était irréaliste de penser que l’efgartigimod obtiendrait des résultats dans chacune des 15 indications dans lesquelles la molécule est testée. Mais cette nouvelle décevante rend beaucoup plus difficile à atteindre le chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars prévu par les analystes pour 2027.

Des ventes qui se chiffrent encore en milliards de dollars

Le Vyvgart pourrait constituer une solution pour un certain nombre de maladies auto-immunes rares, mais pas pour toutes. Pour la myasthénie généralisée (gMG), il y a déjà eu sept trimestres consécutifs de ventes nettes supérieures aux prévisions et le médicament est en bonne voie pour devenir un produit phare cette année. Cela signifie que les ventes annuelles atteindront au moins 1 milliard de dollars.

L’été dernier, le cours de l’action a atteint un niveau record lorsqu’une autre indication, la maladie neuromusculaire CIDP, a produit de bons résultats de phase III. L’objectif était de soumettre la demande d’autorisation aux États-Unis avant la fin de l’année.

Avec des ventes maximales attendues de 2 à 3 milliards de dollars pour la myasthénie grave, une maladie musculaire approuvée, et de 1,5 à 2 milliards de dollars pour la CIDP, le Vyvgart reste un médicament important.

Un large portefeuille de produits

Heureusement, le pipeline d’Argenx ne se limite pas à l’efgartigimod. Par exemple, la société attend beaucoup d’autres molécules comme ARGX-117 et ARGX-119, et une nouvelle molécule prometteuse pourrait bientôt être proposée. De nombreux résultats cliniques concernant l’efgartigimod suivront l’année prochaine et nous obtiendrons davantage de données cliniques sur l’ARGX-117, le prochain médicament candidat ayant le potentiel d’un produit en cours de développement.