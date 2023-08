Après son IPO américaine explosive, le constructeur de véhicules électriques vietnamien Vinfast continue de battre les records

Valeur boursière multipliée par quatre en deux semaines, valeur de géants comme Ford, GM, VW et Mercedes Benz dépassée : le constructeur de véhicules électriques vietnamien Vinfast explose. Mais pourquoi cette progression, et est-elle solide ?

Depuis son introduction en bourse au Nasdaq à New York (sous forme de SPAC) le 15 août, le constructeur de véhicules électriques vietnamien continue à appuyer sur l’accélérateur.

Sa valeur boursière a quasi immédiatement dépassé celle de grands groupes établis comme Ford et General Motors, de respectivement 48 et 46 milliards de dollars. Deux autres groupes ont rapidement été dépassés, à savoir Volkswagen et Mercedes Benz, pour atteindre la troisième classe des constructeurs automobiles à la plus forte valorisation. Le prochain en ligne de mire est Toyota : ce lundi à la clôture, Vinfast pèse près de 200 milliards de dollars. Le mastodonte japonais est à 226 milliards de dollars. Pour atteindre le premier constructeur, Tesla, il y a encore du chemin à faire : l’Américain vaut plus de 750 milliards de dollars.

Valeur quadruplée – pourquoi cet engouement ?

En 14 jours, la valeur de Vinfast a été multipliée par près de 4 (malgré quelques légères chutes). Comment peut-on expliquer cette explosion ? D’un côté, il y a le fait qu’il n’y ait que peu d’actions disponibles. Le fondateur du conglomérat Vingroup et homme le plus riche du Vietnam, Pham Nhat Vuong, détient 99,7% des actions, rapporte Reuters. C’est beaucoup – Elon Musk ne détient que 13% des actions de Tesla, par exemple.

Mais il y a certainement aussi le côté FOMO qui joue. Les investisseurs ont peur de rater quelque chose (Fear Of Missing Out), de passer à côté du « nouveau Tesla », et se ruent donc sur l’action, poussant son prix vers le haut. Ce phénomène touche régulièrement le secteur des véhicules électriques ; il a par exemple offert une IPO flamboyante au constructeur Rivian, fin 2021 (qui s’est effondré par la suite).

Risque de bulle ?

Mais cette explosion est-elle solide ou s’agit-il d’une bulle ? Un nouveau constructeur, qui a vendu 24.000 véhicules l’année dernière, peut-il vraiment valoir plus que les millions que sortent les autres marques citées ? Ce qui attire les investisseurs, dans ce cas, ce sont bien sûr les perspectives et la croissance, et non les chiffres d’aujourd’hui. Mais les 50.000 véhicules prévus en 2023 seront toujours loin des volumes des autres groupes.

Mais là aussi, on pourrait se poser des questions. Le marché des VE, avec l’électrification du parc automobile, a encore de la marge à faire. Mais il y a déjà de nombreux acteurs bien établis dans ce marché, comme le numéro un Tesla, son concurrent BYD, puis toutes les marques « classiques » qui sortent de plus en plus de modèles électriques. Vinfast pourra-t-il donc se faire une place sur ce marché très concurrentiel ?